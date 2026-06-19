Tiến sĩ Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, thì là là một loại thảo mộc vô cùng quen thuộc mà các gia đình sử dụng trong nấu ăn hằng ngày, tuy nhiên ít người biết đây là một dược liệu quý.

Trong đời sống, hạt, dầu và lá thì là tươi được dùng để tăng hương vị cho các món nướng, đồ ăn nhẹ, làm gia vị cho các sản phẩm thịt hay thủy hải sản. Thậm chí, người ta còn tận dụng loại cây này để sản xuất xà phòng, nước hoa, chất tẩy rửa, kem dưỡng và nước thơm.

Rau thì là. Ảnh: Thu Sương

Về mặt dinh dưỡng, thì là cung cấp canxi, mangan và sắt dồi dào. Đồng thời, đây cũng là một loại thực phẩm chống oxy hóa mạnh mẽ nhờ hàm lượng flavonoid phong phú, mang lại đặc tính chống viêm và kháng virus để bảo vệ cơ thể.

Một trong những lợi ích sức khỏe nổi bật của thì là đã được khoa học chứng minh là khả năng giúp giảm đau bụng kinh nguyệt.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Khoa Thống kê sinh học và nhân khẩu học tại Đại học Khon Kaen ở Thái Lan đã xem xét tác dụng của loại cây này đối với những sinh viên mắc chứng đau bụng kinh nguyên phát, hay còn gọi là hiện tượng chuột rút kinh nguyệt ở độ tuổi thanh thiếu niên hoặc đầu tuổi 20.

Các can thiệp trong thử nghiệm bao gồm 12 loại thuốc thảo dược khác nhau như thì là, hoa cúc, quế, hoa hồng, tiểu hồi, cỏ cà ri, gừng, ổi, đại hoàng, uzara, nữ lang, zataria, cùng với 5 loại thuốc bổ sung không phải thảo dược bao gồm dầu cá, melatonin, vitamin B1, vitamin E và kẽm sunfat với nhiều công thức và liều lượng khác nhau.

Bên cạnh công dụng đối với thể chất, thì là còn có khả năng hỗ trợ giảm trầm cảm. Loại rau gia vị này thực sự có thể giúp ích như một phương thuốc tự nhiên cho người bệnh.

“Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Trị liệu Mỹ nhằm mục đích điều tra các đặc tính chống trầm cảm và giảm đau của dịch chiết nước thì là kết quả cho thấy chiết xuất của cây khi được dùng cho các đối chứng đã mang lại hiệu quả tích cực, khẳng định giá trị của loại rau quen thuộc này trong việc cải thiện tâm trạng và giải tỏa stress”, Tiến sĩ Giang nói.

4 nhóm người cần thận trọng khi sử dụng

Tiến sĩ Giang lưu ý, do thì là ảnh hưởng đến kinh nguyệt nên phụ nữ không nên sử dụng loại rau này khi mang thai hoặc cho con bú, trong một số trường hợp có thể dẫn đến sảy thai.

Thì là cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng ở những người bị dị ứng với các loại thực vật thuộc họ hoa tán.

Ngoài ra, loại rau trên có thể làm giảm lượng đường trong máu, vì vậy người dân nên cẩn thận và tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ nếu mắc bệnh tiểu đường mà đang dùng các thuốc hạ đường huyết hoặc đang phẫu thuật, vì lượng đường trong máu giảm có thể gây ra các biến chứng.