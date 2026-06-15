Mướp đắng (khổ qua) là loại quả dân dã có vị đắng đặc trưng. TS Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, mướp đắng (tên khoa học là Momordica charantia L., thuộc họ bầu bí) vừa là món ăn hấp dẫn vừa là vị thuốc thiên nhiên hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý từ tiểu đường, rối loạn tiêu hóa đến tăng huyết áp và các vấn đề về da.

Nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, mướp đắng sở hữu nguồn vitamin dồi dào như A, C, B1, B2, B3, B9 (folate) cùng các khoáng chất thiết yếu gồm canxi, sắt, kali, magiê, kẽm, phốt pho và chất xơ.

Đặc biệt, loại quả này chứa hàng loạt hợp chất hoạt tính sinh học quý giá như charantin, polypeptid-P, vicine, cucurbitacin, alkaloids và flavonoids.

Mướp đắng có hương vị đặc trưng vừa là thực phẩm vừa là dược liệu. Ảnh: Hoa Trần

"Nhờ thành phần đa dạng này, mướp đắng không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn hỗ trợ phòng và điều trị bệnh hiệu quả", lương y Phùng Tuấn Giang thông tin.

6 lợi ích nổi bật của mướp đắng đối với sức khỏe

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường: Đây là công dụng nổi bật nhất. Các hoạt chất như Charantin (tăng hấp thu glucose vào tế bào), Polypeptid-P (một loại insulin thực vật) và Vicine giúp hạ và điều hòa đường huyết. Mướp đắng còn kích thích tuyến tụy tiết insulin, cải thiện chuyển hóa glucose để kiểm soát tốt bệnh tiểu đường type 2.

Bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol: Mướp đắng có khả năng giảm lượng cholesterol "xấu" (LDL) và tăng cholesterol "tốt" (HDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ.

Ổn định huyết áp: Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cao giúp bảo vệ thành mạch và chống viêm hiệu quả.

Thanh nhiệt, giải độc gan: Theo y học cổ truyền, mướp đắng tính hàn, vị đắng, giúp mát gan, lợi tiểu, thường dùng giải nhiệt mùa hè hoặc sau khi uống rượu bia.

Hỗ trợ chức năng gan: Phòng ngừa các bệnh viêm gan, nóng gan, mẩn ngứa do chức năng gan suy yếu.

Tăng cường hệ miễn dịch: Lượng vitamin C dồi dào nâng cao sức đề kháng, chống nhiễm khuẩn. Các chất flavonoids và cucurbitacin bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, làm chậm lão hóa và giảm nguy cơ ung thư.

Các các chuyên gia cảnh báo 3 nhóm người không nên ăn mướp đắng:

- Phụ nữ mang thai: Mướp đắng có thể gây co bóp tử cung, tăng nguy cơ sảy thai.

- Người huyết áp thấp, thiếu máu nên hạn chế.

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi không nên ăn mướp đắng sống hoặc uống nước ép.