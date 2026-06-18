Theo báo cáo, tính đến 8h ngày 18/6, số ca nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) đã tăng lên 218 ca. Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng điển hình như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi và hiện đang được điều trị tích cực tại các cơ sở khám, chữa bệnh tại địa phương.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đây đã là vụ việc nghi ngộ độc thứ hai liên quan đến cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc tại địa phương trong thời gian gần đây, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp lập tức chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung tối đa nguồn lực để điều trị cho bệnh nhân, quyết không để ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Song song với đó, các cơ quan chức năng cần phối hợp tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu của tiệm bánh mì Hồng Ngọc, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất và người dân nâng cao ý thức an toàn thực phẩm, đặc biệt là loại hình thức ăn đường phố, đồ ăn sẵn.

Các cơ sở kinh doanh được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến đến bảo quản.