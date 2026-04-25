Lá lốt có tên khoa học Piper lolot, thuộc họ hồ tiêu. Đây là loại rau gia vị quen thuộc trong ẩm thực Việt đồng thời là vị thuốc dân gian có tính ấm, thường được sử dụng trong các vấn đề liên quan đến lạnh và rối loạn nhẹ của hệ thần kinh,tiêu hóa.

Trong đời sống, nhiều người biết đến lá lốt với công dụng giảm đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng loại cây mọc hoang này còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị tình trạng ra mồ hôi tay chân, một vấn đề gây không ít phiền toái trong sinh hoạt hằng ngày.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, ở nhiều địa phương, người dân thường dùng lá lốt nấu nước ấm để ngâm tay chân hoặc sắc nước uống nhẹ. Phương pháp này được cho là giảm tiết mồ hôi, đặc biệt hiệu quả với những người có cơ địa hư hàn, thường xuyên lạnh tay chân, ra mồ hôi kèm cảm giác ẩm ướt, khó chịu.

Cây lá lốt. Ảnh: N. Huyền

Lý giải về tác dụng này, các chuyên gia cho biết lá lốt có tính ấm, điều hòa hoạt động của thần kinh thực vật ở mức độ nhẹ. Đồng thời, tinh dầu trong lá có tác dụng giãn mạch ngoại vi, từ đó góp phần ổn định hoạt động của tuyến mồ hôi. Vì vậy, lá lốt phù hợp với những trường hợp ra mồ hôi do lạnh (hàn), không phải do căng thẳng hay rối loạn nặng về thần kinh.

Không dừng lại ở đó, lá lốt còn được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian liên quan đến răng miệng. Một số nơi dùng lá lốt giã nát, chắt lấy nước cốt để chấm vào chỗ răng đau hoặc sắc nước đặc để ngậm, súc miệng. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp với vỏ cây xoài, vỏ cây khế và hạt cau, ngâm rượu hoặc sắc cùng chút muối để súc miệng, giúp giảm viêm chân răng, đau răng và hỗ trợ điều trị sâu răng.

“Trong một số trường hợp, người dân còn dùng rễ lá lốt rửa sạch rồi nhai ngậm trực tiếp để giảm đau nhanh. Những tác dụng này được cho là nhờ đặc tính giảm đau nhẹ tại chỗ, cùng khả năng kháng khuẩn, chống viêm của dược liệu”, Tiến sĩ Phương nói.

Theo chuyên gia, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong lá lốt chứa tinh dầu, chủ yếu là eugenol, hoạt chất có đặc tính tương tự như trong đinh hương, giúp sát khuẩn và giảm đau nhẹ. Tuy nhiên, lá lốt chỉ có tác dụng hỗ trợ triệu chứng, không thể thay thế các phương pháp điều trị y khoa chuyên sâu, đặc biệt trong các bệnh lý nha khoa hay rối loạn thần kinh gây tăng tiết mồ hôi.

Bên cạnh những lợi ích, việc sử dụng lá lốt cũng cần thận trọng. Người có cơ địa nóng trong không nên dùng lá lốt thường xuyên. Khi áp dụng các phương pháp như chấm trực tiếp vào lợi, bệnh nhân cần tránh lạm dụng vì có thể gây kích ứng niêm mạc.

Đặc biệt, nếu tình trạng đau răng kéo dài hoặc ra mồ hôi tay chân ở mức độ nặng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân cụ thể như rối loạn thần kinh hay nội tiết, từ đó có hướng điều trị phù hợp.