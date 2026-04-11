Theo lương y Bùi Đắc Sáng - nguyên nghiên cứu viên tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, rau lang có nhiều dưỡng chất chống bệnh tật.

Tại nhiều quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ, các loại rau lá xanh giàu dinh dưỡng ngày càng được ưa chuộng trong chế độ ăn lành mạnh. Trong số đó, phần lá và đọt non của cây khoai lang được đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Tại Việt Nam, đây lại là loại rau dân dã, có giá rất rẻ tại các chợ truyền thống.

Không chỉ quen thuộc trong bữa cơm gia đình, rau lang còn được xem là thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý nhờ chứa nhiều chất xơ, vitamin và các hợp chất sinh học có lợi.

Lương y Sáng chỉ ra những tác dụng đáng chú ý của rau lang:

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Các nghiên cứu cho thấy tình trạng vôi hóa và xơ vữa mạch máu là nguyên nhân chính dẫn đến nhồi máu cơ tim có thể được cải thiện nhờ chế độ ăn giàu vitamin K. Trong khi đó, rau lang lại là nguồn cung cấp vitamin này khá dồi dào, góp phần hạn chế sự hình thành mảng bám trong lòng mạch.

Kiểm soát đường huyết: Rau lang được nhiều người sử dụng như một biện pháp hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Lá và đọt rau lang, đặc biệt là giống rau lang đỏ, chứa các hợp chất có cấu trúc gần giống insulin, giúp điều hòa lượng đường trong máu. Nhờ vậy, đây là thực phẩm phù hợp cho người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh đái tháo đường khi được sử dụng hợp lý.

Làm chậm lão hóa: Rau lang là thực phẩm có khả năng chống oxy hóa. Protein trong loại rau này chứa hoạt tính tương đương khoảng 1/3 so với glutathione - một trong những chất chống oxy hóa quan trọng của cơ thể. Nhờ đó, rau lang góp phần hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, thúc đẩy phục hồi tế bào và tăng cường khả năng chữa lành tổn thương.

Rau lang tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Kiểm soát cân nặng: Hàm lượng chất xơ cao nhưng lại ít tinh bột trong rau lang giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết. Đây là lý do rau lang thường xuất hiện trong thực đơn của những người ăn kiêng hoặc thừa cân, béo phì.

Nhuận tràng: Đây là loại rau đầu bảng trong trị táo bón. Với đặc tính mát và giàu chất xơ, rau lang giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa, hỗ trợ giảm táo bón. Đáng chú ý, lá rau còn chứa một lượng nhỏ chất có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, cải thiện tình trạng này trong thời gian ngắn nếu sử dụng đúng cách.

Tuy nhiên, theo lương y Sáng, dù mang lại nhiều lợi ích, rau lang không nên được sử dụng một cách tùy tiện, không ăn khi đói vì có thể gây hạ đường huyết. Đồng thời, ăn sống loại rau này có thể khiến tình trạng khó tiêu hoặc táo bón trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, rau lang nên được kết hợp với các thực phẩm giàu đạm như thịt, cá hoặc đậu. Trong trường hợp sử dụng nước luộc rau lang với mục đích hỗ trợ sức khỏe, bạn nên bỏ nước luộc đầu và dùng nước luộc lần hai để giảm vị hăng, chát và dễ uống hơn.

