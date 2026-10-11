TRUNG QUỐC - Tỉnh Bách Nhiên lên bìa GQ China tháng 10/2026 với bộ ảnh đa phong cách, nổi bật là màn kết hợp bìa đôi cùng nhân vật Loan Niệm trong "Đầu xuân tươi sáng".

GQ China công bố bộ ảnh bìa số tháng 10/2026 với sự góp mặt của Tỉnh Bách Nhiên. Nam diễn viên thử sức với nhiều phong cách thời trang, từ hình ảnh phóng khoáng, nghệ sĩ đến vẻ ngoài lạnh lùng, lịch lãm của một quý ông cổ điển.

Điểm nhấn của bộ ảnh là 2 phiên bản bìa riêng biệt dành cho Tỉnh Bách Nhiên và Loan Niệm, nhân vật anh đảm nhận trong phim Đầu xuân tươi sáng. Bìa A lấy tên Loan Niệm làm chủ đề, trong khi bìa B tập trung vào hình ảnh nam diễn viên ngoài đời.

Tỉnh Bách Nhiên lên bìa GQ China tháng 10/2026.

Trong loạt ảnh cá nhân, Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans tối màu, cà vạt tím buông lỏng và tất kẻ sọc, mang đến vẻ tự nhiên, có phần bất cần. Ở tạo hình khác, áo len màu nâu phối cùng áo cổ lọ hồng nhạt và quần tây xám gợi phong cách hoài cổ, phảng phất tinh thần thời trang Nhật Bản.

Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với phong cách có phần bất cần.

Khi hóa thân thành Loan Niệm, nam diễn viên chuyển sang những bộ trang phục có đường nét sắc sảo hơn. Suit kẻ sọc, áo khoác lông, trang phục da bóng cùng kiểu tóc vuốt ngược làm nổi bật vẻ trưởng thành, quyết đoán và có phần nổi loạn của nhân vật.

Nam diễn viên biến hóa qua nhiều phong cách.

Phong cách bung cúc áo quen thuộc của nam diễn viên trong "Đầu xuân tưới sáng".

Một số khung hình còn đặt 2 phiên bản cạnh nhau, sử dụng trang phục đối lập để nhấn mạnh sự khác biệt giữa Tỉnh Bách Nhiên và Loan Niệm.

Theo chia sẻ trên tạp chí, ý tưởng thực hiện bộ ảnh đôi xuất phát từ chính Tỉnh Bách Nhiên. Sau khi Đầu xuân tươi sáng lên sóng, phong cách ăn mặc của Loan Niệm nhận được sự quan tâm từ khán giả. Thậm chí, một số người còn tò mò liệu những bộ trang phục trong phim có phải đồ riêng của nam diễn viên.

Tỉnh Bách Nhiên và nhân vật "Loan Niệm" cùng xuất hiện trên 1 khung hình.

Vì vậy, Tỉnh Bách Nhiên muốn dành bộ ảnh lần này như một món quà kỷ niệm cho nhân vật Loan Niệm. Qua những tạo hình đa dạng, bộ ảnh không chỉ khai thác khía cạnh thời trang mà còn tái hiện sức hút của vai diễn đang được khán giả chú ý.

Tỉnh Bách Nhiên lên bìa GQ China:

Nguồn: Style; Ảnh, video: GQ China