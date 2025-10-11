Đại diện Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) vừa trao số tiền 78.759.109 đồng đến anh Vũ Xuân Quỳnh (SN 1991, thôn Kim Lâm Đồng, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hoá), là nhân vật trong bài viết: “Bố nguy kịch sau tai nạn, hai con thơ bơ vơ, rất cần cộng đồng dang tay cứu giúp”.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ anh Vũ Xuân Quỳnh bị tai nạn giao thông số tiền 78.759.109 đồng.

Bốn năm trước vợ anh Quỳnh đi xuất khẩu lao động và mất liên lạc với gia đình. Từ đó, một mình anh sống trong cảnh “gà trống nuôi con”.

Anh Quỳnh làm thợ điện cho một công ty tư nhân, thu nhập rất thấp. Vì thường xuyên đi làm xa nhà, anh đành gửi lại hai con nhỏ nhờ bố mẹ đẻ trông nom, mỗi tháng anh về thăm con 1–2 lần. Để tiết kiệm, mỗi lần về anh đều đi xe máy.

Vào cuối tháng 6/2025, trên đường về thăm các con, không may anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, bác sĩ cho biết anh bị chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết... Khi vào viện cấp cứu, anh rơi vào trạng thái mất ý thức, chỉ số sinh tồn rất thấp. Sau đó, anh được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Từ ngày anh gặp tai nạn, gia đình anh đã phải vay mượn hơn 200 triệu đồng để chi trả chi phí điều trị. Trong đó, 100 triệu đồng là tiền thế chấp nhà, số còn lại do anh em họ hàng giúp đỡ. Tuy nhiên, với tình trạng bệnh nặng, số tiền đó như "muối bỏ bể", chỉ đủ thanh toán một phần chi phí.

Sau khi hoàn cảnh của anh Quỳnh được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc.

“Tôi bình phục được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ tận tình từ các bác sĩ và các nhà hảo tâm. Hiện tôi đã được xuất viện về nhà để điều trị phục hồi. Mong rằng sẽ sớm bình phục để đi làm nuôi các con”, anh Quỳnh nói.