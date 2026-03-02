Hiện tại, nhiều trường đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026, trong đó một số trường đã công bố mức học phí tăng so với năm ngoái.

Chẳng hạn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra mức thu học phí dự kiến năm học 2026-2027 là 42 triệu đồng/năm đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, tăng so với năm trước. Các ngành này năm ngoái chỉ có mức thu 38 triệu đồng/năm.

Với các ngành Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả Rập, Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia, Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, mức thu dự kiến là 31 triệu đồng/năm. Các ngành này năm ngoái thu ở mức 16,9-21 triệu đồng, như vậy đã tăng 10-14,1 triệu đồng/năm.

Đối với các chương trình đào tạo thuộc ngành Sư phạm, mức học phí được áp dụng theo quy định của Nhà nước.

Các chương trình quốc tế của trường này năm ngoái học phí khoảng 65 triệu đồng/năm nhưng năm nay dự kiến tăng lên 67 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2026-2027 cũng dự kiến thu học phí từ 19,1-40 triệu đồng/năm tùy ngành, tăng khoảng 2 triệu đồng/năm so với năm ngoái.

Cao nhất là các ngành Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu, Công nghệ bán dẫn, Kỹ thuật điện tử và tin học, Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Sinh học, Công nghệ sinh học… Nhà trường cho biết các chương trình đã kiểm định chất lượng sẽ áp dụng mức thu theo đề án định mức kinh tế - kỹ thuật, với lộ trình tăng không quá 10% so mỗi năm.

Trong khi đó, ngành Môi trường, sức khỏe và an toàn có mức thấp nhất, khoảng 19,1 triệu đồng/năm. Một số ngành dự kiến thu ở mức 19,3 triệu đồng/năm gồm: Khí tượng và khí hậu học, Hải dương học, Tài nguyên và môi trường nước, Địa chất học…

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thu 35 triệu đồng/năm đối với sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng, tăng 10 triệu đồng so với năm ngoái. Các ngành còn lại vẫn giữ nguyên mức thu học phí là 58 triệu đồng/năm. Nhà trường cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học nếu sinh viên hoàn thành đúng kế hoạch đào tạo chuẩn.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phạm Hải

Trong khi đó, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến mức học phí với chương trình chuẩn khoảng 20-28 triệu đồng/năm học, tăng 2-3 triệu so với năm 2025.

Học phí đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE), đào tạo bằng tiếng Anh khoảng từ 45 đến 70 triệu đồng/năm học, tăng 4-5 triệu đồng so với năm 2025. Lộ trình tăng học phí tối đa 10% cho từng năm và thực hiện theo nghị định của Chính phủ.

Trường Đại học Xây dựng thu học phí đại học chính quy chương trình chuẩn (Kỹ sư/Kiến trúc sư/Cử nhân) trung bình năm học 2026-2027 khoảng 20,9 triệu đồng/năm học (trường thu theo tín chỉ), tăng 2,4 triệu đồng so với năm trước. Lộ trình tăng học phí được thực hiện theo quy định.

Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng đưa ra học phí dự kiến khoảng 575.000-630.000 đồng/tín chỉ, tùy theo từng ngành và chương trình đào tạo. Mức này cũng tăng so với năm ngoái. Nhà trường cho hay học phí sẽ có sự điều chỉnh theo năm học và theo quy định của Nhà nước đối với các trường tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đưa ra mức thu học phí dự kiến với sinh viên khóa 2026-2030 là gần 560.000 đồng/tín chỉ với các chương trình hệ đại trà, gần 1,18 triệu đồng/tín chỉ với các chương trình đạt kiểm định chất lượng.

Với sinh viên các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, trường miễn học phí.

Lộ trình tăng học phí thường được các trường đưa ra trong đề án tuyển sinh hàng năm. Theo đề án tuyển sinh, nhiều trường dự kiến tăng học phí 8-15% mỗi năm.