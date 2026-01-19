Hiện nay, các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đã được thông xe kỹ thuật gồm: Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong, Vân Phong – Nha Trang, Hậu Giang - Cà Mau…

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, các ban quản lý dự án và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm đưa dự án vào khai thác chính thức, đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu.

Tại dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dài 88km (giữ vai trò kết nối trục giao thông quan trọng giữa miền Trung và Tây Nguyên), phần lớn các hạng mục đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang được hoàn thiện các hạng mục còn lại để thông xe trước Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Hương Lê.

Đại diện nhà thầu - Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả cho biết, khó khăn lớn nhất của dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn nằm ở 3 hầm đường bộ xuyên núi, do tính chất thi công phức tạp, yêu cầu cao về an toàn khai thác và phòng cháy, chữa cháy. Dự án đang chờ chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định để đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Theo Ban Quản lý dự án 2 – chủ đầu tư dự án, đơn vị đang yêu cầu các nhà thầu sớm hoàn thành các hạng mục còn lại để tiến hành nghiệm thu. Hầm số 3 dài 3,2km, hầm dài và phức tạp nhất trên tuyến, đang chờ cơ quan chức năng thẩm định về phòng cháy, chữa cháy. Sau khi hoàn tất các thủ tục và đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn, hầm sẽ được đưa vào khai thác.

Tại dự án Quy Nhơn – Chí Thạnh dài 61,7km, Ban Quản lý dự án 85 đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường các mũi thi công, bổ sung nhân lực, thiết bị nhằm bảo đảm mục tiêu thông tuyến chính trước ngày 19/1.

Trước đó, trong chuyến kiểm tra toàn tuyến vào chiều 12/11/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá một số gói thầu cơ bản đáp ứng tiến độ, song vẫn còn tình trạng thi công dang dở tại một số gói thầu khác. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tập trung hoàn thành tuyến chính trước ngày 31/1.

Đối với hai dự án Chí Thạnh – Vân Phong và Vân Phong – Nha Trang, Ban Quản lý dự án 7 cho biết đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026.

Tuyến Chí Thạnh – Vân Phong dài khoảng 48km đã thông xe kỹ thuật, song do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài tại Phú Yên nên dự án chưa đủ điều kiện khai thác chính thức. Hiện tại, khoảng 36km đầu tuyến đã cơ bản hoàn thành, một số đoạn phát sinh sự cố địa chất nên phải điều chỉnh tiến độ đến ngày 10/2.

Trong khi đó, dự án Vân Phong – Nha Trang đã hoàn thành đoạn 13km từ phía nam cửa hầm Cổ Mã đến nút giao xã Vạn Ninh, nối thông với đoạn hơn 70km đã cho xe lưu thông từ ngày 19/4/2025.

Đối với dự án thành phần Hậu Giang – Cà Mau (dài 73km), Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành và đưa tuyến chính vào khai thác trước ngày 19/1. Các hạng mục như đường gom, nút giao, tuyến nối đang được khẩn trương hoàn thiện, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau trước ngày 31/1 theo kế hoạch.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, sớm đưa các tuyến đã thông xe kỹ thuật đủ điều kiện an toàn vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết.