Ngày 25/12, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Trước đó, ngày 16/12, Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ, Khu Quản lý đường bộ III và Ban Quản lý dự án (QLDA) 7 tổ chức kiểm tra hiện trường tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang theo kế hoạch của Cục CSGT.

Kết quả kiểm tra đã làm rõ nhiều bất cập ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến. Cục CSGT chỉ ra hàng loạt tồn tại trong tổ chức giao thông trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Tại văn bản ngày 25/12, Cục Đường bộ yêu cầu Ban QLDA 7 và Khu Quản lý đường bộ III khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung.

Đoạn tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Cục Đường bộ nêu rõ, liên quan đến biên bản kiểm tra hiện trường ngày 17/7/2025, Cục đã có văn bản đề nghị Ban QLDA 7 và Khu Quản lý đường bộ III triển khai các kiến nghị thuộc phạm vi, chức năng quản lý của từng đơn vị. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 4/7 kiến nghị chưa được Ban QLDA 7 thực hiện.

Cục yêu cầu Ban QLDA 7 khẩn trương nghiên cứu, triển khai các nội dung còn tồn đọng và sớm báo cáo để Tổ công tác nắm bắt tình hình.

Đối với các nội dung được ghi nhận tại biên bản kiểm tra hiện trường ngày 16/12/2025, Cục Đường bộ yêu cầu Ban QLDA 7 và Khu Quản lý đường bộ III tổ chức thực hiện đúng quy định; những nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo cấp có thẩm quyền trong cả giai đoạn xây dựng và vận hành khai thác.

Cụ thể, đối với Ban QLDA 7, Cục yêu cầu hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tại nút giao Cổ Mã đúng theo phương án đã được phê duyệt và theo ý kiến của Cục CSGT. Đồng thời, Ban QLDA 7 phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo hành công trình, khắc phục các hư hỏng mặt đường và các hư hỏng khác trên tuyến.

Đặc biệt, đoạn từ nút giao Cổ Mã đến nút giao Vạn Giã được yêu cầu rà soát kỹ tình trạng mặt đường để có giải pháp khắc phục phù hợp hoặc báo cáo bằng văn bản. Các vị trí hàng rào B40 còn thiếu trên tuyến cũng phải được kiểm tra, bổ sung kịp thời.

Đối với Khu Quản lý đường bộ III, Cục yêu cầu tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, tổ chức trực chốt ngăn chặn xe máy đi vào đường cao tốc; đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ.

Cục cũng lưu ý tình trạng tự ý mở tôn sóng tại khu vực trạm dừng nghỉ Km334+900, yêu cầu kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, tháo dỡ hàng rào B40 trái phép và khẩn trương khắc phục theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác tuần đường, tuần kiểm phải được thực hiện nghiêm túc nhằm kịp thời phát hiện các vụ tai nạn gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông như hộ lan, biển báo… để có biện pháp xử lý, sửa chữa kịp thời.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu Khu Quản lý đường bộ III làm việc với nhà đầu tư trạm dừng nghỉ, yêu cầu triển khai các giải pháp nâng cao an toàn giao thông tại khu vực ra vào và trong suốt quá trình thi công, vận hành trạm dừng nghỉ tại Km334+900.