Giá xăng tăng do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, châu Á, nơi dựa nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu với phần lớn trong số đó đi qua eo biển Hormuz, đã bị ảnh hưởng nặng nề vì sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Giống như nhiều chính phủ khác trên khắp Đông Nam Á đang tìm cách tiết kiệm năng lượng và bảo vệ người dân khỏi giá cả tăng vọt khi xung đột ở Trung Đông xảy ra, chính phủ Philippines đã đưa ra một loạt chính sách nhằm đối phó với khủng hoảng nhiên liệu.

Sử dụng tạm thời nhiên liệu tiêu chuẩn thấp hơn

Nhằm hạn chế tác động của việc thiếu xăng dầu, Philippines đã cho phép sử dụng tạm thời và có giới hạn một loại nhiên liệu rẻ hơn, nhưng bị coi là "bẩn hơn" để đảm bảo nguồn cung.

Bộ Năng lượng Philippines (DOE) tuyên bố chỉ những phương tiện sản xuất từ ​​năm 2015 trở về trước, xe jeepney truyền thống, các nhà máy điện và máy phát điện cũng như các ngành hàng hải và vận tải biển mới được phép sử dụng các sản phẩm dầu mỏ chỉ đạt tiêu chuẩn Euro-II.

"Biện pháp này nhằm duy trì nguồn cung nhiên liệu liên tục, đầy đủ và dễ tiếp cận, đồng thời cho phép áp dụng sự linh hoạt có giới hạn đối với những ngành có thể bị ảnh hưởng", nhà chức trách Philippines giải thích.

DOE đã yêu cầu các công ty dầu khí cung cấp nhiên liệu Euro II phải duy trì sự tách biệt với nhiên liệu Euro-IV trong toàn bộ hệ thống lưu trữ, vận chuyển và bán lẻ.

Manila đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn đạt tiêu chuẩn Euro-IV thay vì Euro-II vào năm 2016. Nhiên liệu Euro-IV, vẫn đang được sử dụng, có hàm lượng lưu huỳnh là 50 phần triệu (ppm), thấp hơn đáng kể so với mức 500 ppm của nhiên liệu Euro-II.

Rút ngắn tuần làm việc, giảm thuế nhiên liệu

Giống như nhiều nước láng giềng Đông Nam Á khác, Philippines đã thực hiện các biện pháp như rút ngắn tuần làm việc và trợ cấp nhiên liệu để đối phó với tác động của chi phí tăng cao. Quốc hội Philippines cũng đã trao cho tổng thống quyền khẩn cấp để đình chỉ hoặc giảm thuế nhiên liệu.

Giá xăng dầu tăng đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân Philippines. Elmer Carrascal, 58 tuổi, tài xế xe jeepney, một trong các phương tiện giao thông chủ yếu của quốc gia Đông Nam Á này, cho biết thu nhập của ông đã giảm mạnh hơn một nửa kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran.

Ông Carrascal, người đã lái xe trên các con đường của thành phố Mandaluyong thuộc vùng đô thị Manila trong 35 năm kể: "Trước đây, tôi tiêu 700 peso để mua dầu diesel và kiếm được khoảng 1.000 peso mỗi ngày. Giờ, tôi chỉ kiếm được 400 peso, số tiền này thậm chí không đủ mua thức ăn... 400 peso thì làm được gì? Chỉ riêng gạo đã 65 peso/kg".

Tuần trước, Thượng viện Philippines đã trao cho Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. quyền khẩn cấp để tạm thời đình chỉ hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu mỏ, nhưng cảnh báo chưa rõ cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu.

Ngày 17/3, các tài xế xe 3 bánh cũng như xe jeepney ở Philippines đã xếp hàng nhận tiền hỗ trợ. Dù vậy, theo ông Carrascal, khoản hỗ trợ 5.000 peso sẽ không tạo ra nhiều khác biệt về lâu dài. “Nó chỉ kéo dài vài ngày và rồi sẽ hết”, ông Carrascal bày tỏ, đồng thời cho rằng chính quyền cần có sự hỗ trợ bền vững hơn.

Tài xế này cho hay: "Trước khi xung đột nổ ra ở Iran, giá dầu diesel là 52-53 peso/lít. Giờ đây, giá tiếp tục tăng mỗi ngày. Tuần trước, giá dầu diesel ở trạm xăng mà tôi thường mua là 79,40 peso/lít, nhưng hiện nay giá dầu diesel đã vượt quá 100 peso/lít. Ngày mai giá còn tăng nữa”.

Tìm các nhà cung cấp thay thế

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ngày 22/3 thông báo chính phủ nước này đang đàm phán với Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Brunei về các thỏa thuận cung cấp nhiên liệu khả thi như một phần trong nỗ lực liên tục nhằm đảm bảo sự ổn định của nguồn cung.

Trước đó, hãng thông tấn Qatar dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin ngày 16/3 cho biết nước này đang đàm phán với Nga và Indonesia. Bà Garin lưu ý, các quan chức phụ trách năng lượng và các nhà ngoại giao của Manila đã tiếp xúc với những quốc gia cung cấp nhiên liệu cho Philippines như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Nhật Bản để đảm bảo các thỏa thuận dài hạn đã ký kết được tuân thủ.

Bộ trưởng Năng lượng Philippines nhấn mạnh tính ổn định của chuỗi cung ứng đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia đối với các nước nhập khẩu năng lượng như nước này, nên các hiệp định thương mại đã ký kết phải được tôn trọng ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng.

Bà Garin nói thêm, Philippines đang đàm phán với Indonesia để nhập khẩu than nhằm đảm bảo sự ổn định của nguồn cung cấp điện. Ngoài ra, lần đầu tiên trong vòng 5 năm, Philippines dự định nhập khẩu dầu mỏ của Nga.