Theo tờ Straits Times, Singapore là quốc gia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu nhiên liệu, do đó rất dễ bị tổn thương trước các cú sốc từ thị trường toàn cầu. Tuy vậy, Singapore lại được đánh giá là có khả năng chống chịu tốt hơn so với nhiều quốc gia Đông Nam Á khác nhờ vào hệ thống chính sách năng lượng linh hoạt và hiệu quả, ngay cả trong bối cảnh xung đột Iran đang leo thang.

Về cơ bản, Singapore đối phó với khủng hoảng nhiên liệu thông qua 3 trụ cột chính là đảm bảo an ninh nguồn cung bằng đa dạng hóa và dự trữ, duy trì cơ chế giá theo thị trường kết hợp hỗ trợ gián tiếp và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tái tạo trong dài hạn.

Đa dạng hóa nguồn cung và dự trữ

Trước hết, Singapore đã xây dựng được một hệ thống đảm bảo an ninh năng lượng mang tính đa tầng, giúp giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn cung. Bộ trưởng Năng lượng Tan See Leng nhấn mạnh, Singapore đang duy trì "4 lớp phòng thủ", bao gồm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, duy trì dự trữ nhiên liệu, khả năng chuyển đổi giữa các loại nhiên liệu và kết nối với các hệ thống năng lượng khu vực.

"Khoảng một nửa nguồn khí đốt của Singapore được nhập qua đường ống từ các nước láng giềng như Indonesia và Malaysia, nên không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột tại Trung Đông. Phần còn lại được bổ sung thông qua nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ và Australia. Nhờ vậy, Singapore tránh được sự phụ thuộc quá mức vào một nguồn cung, qua đó nâng cao khả năng thích ứng khi xảy ra khủng hoảng", ông Tan thông tin.

Một cây xăng tại Singapore. Ảnh: Straits Times

Ngoài việc đa dạng hóa nguồn cung, Singapore còn duy trì năng lực dự trữ và linh hoạt trong vận hành hệ thống năng lượng. Dù không công bố chi tiết nhưng giới chức Singapore khẳng định nước này sở hữu lượng nhiên liệu dự trữ đủ dùng trong nhiều tháng, giúp đảm bảo hoạt động kinh tế trong ngắn hạn ngay cả khi nguồn cung đứt gãy.

Ngoài ra, các nhà máy điện tại Singapore có thể chuyển đổi từ dùng khí tự nhiên sang dầu diesel trong trường hợp khẩn cấp, tạo thêm một tầng bảo vệ quan trọng trước các biến động từ thị trường.

Cơ chế giá theo thị trường kết hợp hỗ trợ gián tiếp

Tuy vậy, việc đảm bảo nguồn cung không đồng nghĩa với việc kiểm soát được giá nhiên liệu. Một điểm đáng lưu ý trong chính sách của Singapore là không can thiệp trực tiếp vào giá xăng dầu.

"Chính phủ không áp dụng trợ giá hay áp trần giá, mà để giá vận hành theo cơ chế thị trường quốc tế. Điều này dẫn đến thực tế là giá nhiên liệu trong nước có thể tăng nhanh khi thị trường toàn cầu biến động. Trên thực tế, giá xăng tại Singapore thường 'tăng mạnh như tên lửa nhưng giảm nhẹ như lông hồng', phản ánh rõ việc các doanh nghiệp điều chỉnh giá dựa trên kỳ vọng về rủi ro nguồn cung và chi phí tương lai, thay vì chỉ dựa vào lượng hàng tồn kho hiện tại. Về cơ bản, giá bán lẻ nhiên liệu tại Singapore chịu ảnh hưởng lớn từ giá dầu thô và các chỉ số quốc tế, khiến thị trường trong nước gắn chặt với biến động toàn cầu", tờ Straits Times lưu ý.

Trước thực tế này, Singapore đã lựa chọn cách tiếp cận gián tiếp nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu cao đối với người dân. Thay vì tìm cách "kìm hãm" giá xăng dầu, chính phủ triển khai các gói hỗ trợ chi phí sinh hoạt như trợ cấp điện, hỗ trợ cho các hộ gia đình thu nhập thấp và khuyến khích sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực tài chính mà không làm nhiễu loạn thị trường, qua đó vẫn duy trì động lực tiết kiệm năng lượng trong xã hội. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẵn sàng mở rộng các biện pháp hỗ trợ nếu khủng hoảng kéo dài, cho thấy sự linh hoạt trong điều hành chính sách.

Thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng tái tạo về dài hạn

Song song với các biện pháp ngắn hạn, Singapore còn đặc biệt chú trọng đến chiến lược dài hạn nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Quốc gia này đang tích cực đầu tư vào năng lượng tái tạo và thúc đẩy các dự án nhập khẩu điện sạch từ các nước trong khu vực ASEAN. Mặc dù bị hạn chế về diện tích và tài nguyên thiên nhiên, Singapore vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu xây dựng một hệ thống năng lượng bền vững hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động địa chính trị trong tương lai.

Không chỉ đảm bảo tính ổn định trong nước, Singapore còn tích cực tham gia vào các nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Là trung tâm lọc dầu và trung chuyển nhiên liệu lớn trong khu vực, Singapore nhận được lợi ích trực tiếp khi duy trì các tuyến vận tải an toàn và thông suốt. Từ đây, có thể thấy rõ việc ủng hộ các sáng kiến bảo đảm an ninh hàng hải và ổn định thị trường năng lượng quốc tế là một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể của quốc gia Đông Nam Á.