Mùa mưa bão kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh ngập nặng, hàng loạt ô tô bị “ngâm mình” trong nước lũ, gây thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi chủ xe.

Một gia đình ở Thái Nguyên đã chọn cách bảo vệ xế cưng trước mưa bão bằng bạt phủ kín. Ảnh: Anh Nguyễn

Trong bối cảnh đó, một phương pháp “chống ngập giá rẻ” đang được nhiều người chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội – dùng bạt chống ngập cho ô tô. Nhưng liệu giải pháp này có thực sự hiệu quả hay chỉ là biện pháp tạm thời mang tính “chữa cháy”?

Bạt chống ngập ô tô: Giải pháp thủ công nhưng được ưa chuộng

Trước nguy cơ ô tô bị hư hỏng nặng do ngập nước, nhiều chủ xe đã lựa chọn cách “gói” xe bằng bạt chống ngập. Phương pháp này có ưu điểm là chi phí thấp, dễ mua và dễ thực hiện, chỉ cần vài phút chuẩn bị.

Dùng bạt chống ngập cho ô tô có chi phí rẻ và dễ thực hiện. Ảnh: OFFB

Cách thực hiện "gói ghém" chiếc xe chống ngập nước khá đơn giản, người dùng trải tấm bạt ra trên mặt phẳng rộng, lái xe vào giữa tâm bạt rồi bọc lại kín quanh thân xe, giống như “gói bánh chưng”. Một số người còn treo cao 4 góc bạt hoặc buộc chặt bằng dây để tăng độ kín.

Về cơ bản, phương pháp này hoạt động dựa trên nguyên lý "ngăn cách tuyệt đối". Thay vì chỉ che chắn phía trên như các loại bạt phủ thông thường, bạt chống ngập cho ô tô hoạt động như một chiếc túi nilon khổng lồ, bao bọc toàn bộ phần thân dưới của xe, tạo thành một lớp màng chống thấm nước 100%.

Khi nước dâng lên, chiếc xe nằm gọn trong lớp túi bạt, tránh tiếp xúc với nước, giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng như động cơ, hệ thống điện, gầm xe và đặc biệt là ngăn chặn hiện tượng thủy kích – nỗi ám ảnh lớn nhất của tài xế khi xe bị ngập.

Với những vùng có khả năng bị ngập sâu, cao hơn 1 mét, nhiều người còn sáng tạo hơn khi buộc thêm phao nổi hoặc thân cây chuối bên ngoài lớp bạt, giúp xe có thể nổi theo mực nước dâng. Dù có phần ngẫu hứng, cách làm này lại cho thấy tinh thần chủ động và khả năng ứng biến của các tài xế Việt.

Cách chống ngập bằng bạt cho thấy hiệu quả. Nguồn video: Lê Toản

Sau khi cách làm này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều chủ xe làm theo đã xác nhận đây là cách chống ngập nước cho ô tô hiểu quả với chi phí rất rẻ mà không nhiều người biết.

Dù việc tháo bạt đôi khi khiến sơn xe bị trầy xước nhẹ, hầu hết các chủ xe đều cho rằng “chi phí sơn lại vài vết xước vẫn rẻ hơn rất nhiều so với việc khắc phục xe bị ngập nước, thủy kích và bị giảm giá trị khi bán lại."

Các chuyên gia nói gì về bạt chống ngập ô tô?

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, việc dùng bạt chống ngập có thể hiệu quả trong trường hợp nước dâng chậm và không quá sâu.

Tuy nhiên, biện pháp này hoàn toàn không phù hợp với tình huống lũ quét, dòng nước chảy xiết, vì lực nước mạnh có thể cuốn trôi cả xe lẫn bạt.

Một chiếc xe bán tải bị nước lũ cuốn đi. Nguồn video: Bùi Xuân Hưng

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên sử dụng bạt quá mỏng, cũ hoặc có lỗ thủng, vì chỉ cần một khe hở nhỏ, nước có thể tràn vào gây hư hại nghiêm trọng.

Nếu có điều kiện, chủ xe nên đầu tư loại túi bạt chuyên dụng chống ngập cho ô tô. Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm có chất liệu nilon dày, vải bạt chống thấm hoặc HPDE, PVDF nhiều lớp có giá dao động từ 1,5 đến 6 triệu đồng tùy kích cỡ và độ bền.

Một số loại cao cấp còn được trang bị dây khóa và gioăng chống nước chuyên dụng, giúp việc bọc xe an toàn và tiện lợi hơn.

Dù bạt chống ngập ô tô là lựa chọn đáng cân nhắc trong mùa mưa bão, song giải pháp hiệu quả nhất vẫn là chủ động tìm nơi đỗ xe cao ráo, an toàn.

Bởi ngay cả loại bạt chống nước tốt nhất cũng không thể bảo vệ xe nếu mực nước dâng quá cao hoặc dòng nước chảy xiết.

Trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, việc nâng cao ý thức bảo vệ tài sản và chủ động phòng tránh thiệt hại vẫn là yếu tố then chốt.

Bạt chống ngập chỉ nên xem là phương án dự phòng, không phải là “lá bùa hộ mệnh” cho ô tô trong mùa mưa lũ.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!