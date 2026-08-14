Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ TPHCM truyền đạt ý kiến lãnh đạo UBND TPHCM về việc tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành.

Việc rà soát phải căn cứ các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết, theo hướng bảo đảm khoa học, thận trọng, tạo đồng thuận xã hội và hạn chế tối đa xáo trộn.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND TP trình Ban thường vụ Đảng ủy UBND TP để báo cáo Ban thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương. Toàn bộ nội dung này phải hoàn thành trước ngày 25/8.

UBND TPHCM giao Sở Nội vụ hoàn thành nghiên cứu phương án sắp xếp cấp xã trước ngày 25/8. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, Thành ủy TPHCM cũng có văn bản gửi Đảng ủy UBND TP, đảng ủy các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan về việc tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhằm thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Theo đó, đảng ủy các xã, phường, đặc khu tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng để đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động sau thời gian vận hành mô hình chính quyền hai cấp; nếu cần điều chỉnh thì xây dựng phương án trên nguyên tắc khoa học, thận trọng, tạo sự đồng thuận xã hội, báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 30/8.

Cùng thời hạn này, Ban Nghiên cứu phát triển thành phố phải hoàn thành báo cáo chuyên đề phân tích hiện trạng các đơn vị hành chính cấp xã. Ban Tổ chức Thành ủy là đầu mối tổng hợp, trình Ban thường vụ Thành ủy xem xét trước ngày 5/9.

Hiện TPHCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.