Theo báo cáo tham luận của Sở Nội vụ TPHCM tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2026, số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP đã được sắp xếp từ 43 xuống còn 15 cơ quan, giảm hơn 65% sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ở cấp xã, 167/168 đơn vị (trừ xã Thạnh An) đã tổ chức 3 phòng chuyên môn và 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; trong đó 116 đơn vị hành chính cấp xã được bổ sung thêm 1 phòng chuyên môn theo quyết định của UBND TP.

Việc sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư cũng được thực hiện đồng bộ, giảm từ 5.947 xuống còn 3.926 đơn vị. Thành phố đã giải quyết chế độ cho hơn 8.700 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, đồng thời hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm cho 168 xã, phường, đặc khu.

Về phân cấp, phân quyền, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP đã ban hành các quyết định phân cấp, ủy quyền với tổng số 1.008 nhiệm vụ, trong đó 900 nhiệm vụ giao cho các sở, ngành và 108 nhiệm vụ giao cho cấp xã.

Sở Nội vụ đánh giá đây không chỉ là chuyển giao thẩm quyền mà còn là thay đổi căn bản về tư duy quản lý, giúp cấp cơ sở chủ động hơn, giảm tầng nấc trung gian và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân

Trên lĩnh vực cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, thành phố đang thực hiện 2.064 thủ tục hành chính ở các cấp, đã rà soát và đề xuất đơn giản hóa 715 thủ tục thuộc thẩm quyền ban hành của Trung ương, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian và trung bình 22,72% chi phí tuân thủ.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố tiếp nhận hơn 2,15 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đạt trên 92%, trong đó gần 99% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở Nội vụ cũng nhìn nhận một số khó khăn như áp lực công việc gia tăng tại các địa bàn đông dân cư, biên chế chưa đáp ứng quy mô đô thị đặc biệt, quy định phân cấp giữa luật và nghị định còn thiếu thống nhất, việc chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ.

Thời gian tới, Sở Nội vụ đề xuất tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm; hoàn thiện cơ chế phân cấp gắn với giao nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; đồng thời phối hợp triển khai các kết luận, kế hoạch của Trung ương về mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Từ ngày 1/7/2025, TPHCM chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở Nội vụ nhận định đây được xem là cuộc cải cách bộ máy đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hành chính.