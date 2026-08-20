Theo Sở Nội vụ TPHCM, sau hơn một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đã cơ bản ổn định, thông suốt. Bộ máy được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn quy trình xử lý công việc; việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, giúp nhiều nhiệm vụ được giải quyết ngay tại cơ sở.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy nhanh. Hiện 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện của thành phố được cung cấp trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98%, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 95%.

Cùng với đó, TPHCM chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cập nhật nghiệp vụ và kỹ năng số cho đội ngũ cấp xã, đáp ứng yêu cầu khi thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền mạnh hơn.

Sở Nội vụ TPHCM đánh giá, sau hơn một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, thông suốt. Ảnh: Nguyễn Huế

Thời gian đầu triển khai, TPHCM gặp một số vướng mắc trong kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự sau sáp nhập, liên quan đến số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã, phòng chuyên môn, việc thành lập Ban Quản lý dự án và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công thiết yếu.

Trước những vấn đề phát sinh, thành phố kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ngành Trung ương và Ban Chỉ đạo sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Chính phủ để xử lý, tháo gỡ.

Ba cách làm giúp chính quyền hai cấp vận hành thông suốt

Sở Nội vụ TPHCM cho biết, ba cách làm được xem là điểm nổi bật trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ nhất, thành phố tổ chức tập huấn trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, đưa công chức chuyên môn của các sở, ngành xuống cơ sở để phối hợp, hướng dẫn cán bộ, công chức cấp xã xử lý các tình huống thực tế.

Thứ hai, TPHCM thành lập 3 Tổ công tác chỉ đạo theo khu vực, tăng cường chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo thành phố đến cơ sở, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư công, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng, đất đai và điều phối liên ngành.

Thứ ba, thành phố thực hiện biệt phái, tăng cường công chức từ các sở, ngành về cơ sở, nhất là những lĩnh vực cấp xã còn thiếu nhân lực chuyên môn sâu như xây dựng, đất đai, quy hoạch, tài chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Thời gian tới, Sở Nội vụ cho biết TPHCM sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với nghiên cứu, xây dựng Luật Phát triển đô thị theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Thành phố cũng sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa thành phố với cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

TPHCM giảm 65% cơ quan chuyên môn sau một năm vận hành chính quyền hai cấp Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TPHCM đã giảm số cơ quan chuyên môn từ 43 xuống còn 15, đồng thời phân cấp, ủy quyền hơn 1.000 nhiệm vụ cho các sở, ngành và cấp xã.