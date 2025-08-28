Chiều 28/8, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức lễ công bố và phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Sự kiện đánh dấu bước tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên diễn ra vào năm 2018.

Phát biểu tại lễ công bố, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo giải thưởng nhấn mạnh vai trò của bất động sản. Đây là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, có tính lan tỏa sâu rộng, liên quan trực tiếp tới hơn 40 ngành nghề, lĩnh vực và hàng ngàn loại hình dịch vụ.

Lễ công bố và phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Ảnh: R.T

Ông Khôi cũng khẳng định, trong bối cảnh đất nước đang ở giai đoạn bản lề, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, bất động sản càng khẳng định vai trò tiên phong trong kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, phát triển hạ tầng chiến lược, đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Thông tin từ Ban Tổ chức, giải thưởng năm nay sẽ mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng xét chọn, hướng tới tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Giải thưởng năm nay đặt trọng tâm vào việc khuyến khích, động viên doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; tôn vinh, quảng bá những doanh nghiệp và dự án xuất sắc, tiêu biểu; định hình các chuẩn mực minh bạch, nhân văn, bền vững cho thị trường; đồng thời đề cao giá trị của doanh nghiệp Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn mình.

Các hạng mục bao gồm: Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu; Top 10 dự án khu đô thị đáng sống; Top 10 dự án nhà ở xã hội chất lượng nhất; Top 10 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… cùng nhiều danh hiệu vinh danh doanh nghiệp, dự án tiêu biểu khác.

Bộ tiêu chí đánh giá được thiết kế minh bạch, chặt chẽ, khách quan với sự tham gia của Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học uy tín.

Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng sẽ được tiếp nhận từ ngày 15/9/2025 đến ngày 1/3/2026, bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Hồ sơ sẽ trải qua hai vòng xét chọn: Sơ khảo và Chung khảo. Ngoài việc thẩm định trên giấy tờ, Hội đồng giám khảo sẽ tiến hành khảo sát thực tế, lấy ý kiến phản hồi từ xã hội nhằm bảo đảm kết quả cuối cùng khách quan, công bằng. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào quý II/2026.