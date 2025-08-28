Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3380 công bố các thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Trong đó, hai thủ tục hành chính mới được thực hiện ở cấp xã gồm: Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Thứ hai là giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

Hai thủ tục này trước đây thực hiện tại UBND cấp tỉnh.

Bộ cũng đã sửa đổi, bổ sung 28 thủ tục hành chính, trong đó có 20 thủ tục thực hiện tại cấp tỉnh và 8 thủ tục thực hiện tại cấp xã.

Nhiều thủ tục đất đai được làm ở cấp xã. Ảnh: Hồng Khanh

Cụ thể, 8 thủ tục thực hiện tại cấp xã gồm: chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất; sử dụng đất kết hợp đa mục đích và gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích.

Bên cạnh đó, cấp xã còn thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Cấp xã cũng thực hiện các thủ tục: giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất kèm giao rừng; cho thuê đất kèm cho thuê rừng và gia hạn quyền sử dụng đất khi hết thời hạn.

Cấp xã cũng được thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có thay đổi căn cứ pháp lý; đồng thời điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư.

Ngoài ra, cấp xã còn thực hiện thủ tục giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với một số trường hợp đặc biệt được quy định.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2025, có hiệu lực từ 1/7, quy định về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho người dân.

Nghị định cũng quy định, thời gian thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 17 ngày làm việc; cấp giấy chứng nhận lần đầu là không quá 3 ngày làm việc.