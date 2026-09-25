Toyota Corolla Altis là mẫu sedan hạng C phổ biến tại Việt Nam, được phân phối qua nhiều thế hệ với các phiên bản động cơ 1.8L và 2.0L. Trên thị trường xe cũ, giá bán phụ thuộc vào đời xe, phiên bản, số km đã đi và tình trạng thực tế.

Theo khảo sát của VietNamNet, với xe đời 2005, giá rao bán trên một số sàn xe cũ dao động khoảng 120-158 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng. Một số xe Altis 1.8G MT đời 2005 được rao bán ở mức 120-138 triệu đồng. Đối với đời 2010, giá xe bản 1.8G MT được rao khoảng 195-206 triệu đồng, trong khi bản 1.8G AT có mức giá khoảng 255-269 triệu đồng. Xe đời 2013 được rao bán từ khoảng 260 triệu đồng đối với bản số sàn, 320 triệu đồng với bản 1.8G AT và 365 triệu đồng với bản 2.0V. Đây là mức giá chào bán trên thị trường, không phải giá giao dịch thực tế.

Toyota Corolla Altis đời năm 2005.

Trong khi đó, trong danh sách xe được thanh lý, Văn phòng HĐND và UBND xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ đưa ra chiếc Toyota Corolla Altis giá khởi điểm từ 87 triệu đồng. Xe mang biển kiểm soát 83D-0323, do UBND xã Mỹ Tú quản lý, sử dụng. Chiếc xe sản xuất tại Việt Nam năm 2005, mã kiểu loại ZZE122, số động cơ 1ZZ4413510 và số khung ZZE1227506108.

Với giá khởi điểm 87 triệu đồng, chiếc xe có mức giá thấp hơn nhiều tin rao Altis đời 2005 trên thị trường. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp chưa nêu đầy đủ tình trạng động cơ, hộp số, thân vỏ và số km thực tế, do đó chưa có cơ sở xác định chi phí sửa chữa hoặc giá trị sử dụng còn lại.

Cũng thuộc nhóm xe thanh lý giá thấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đưa ra đấu giá một chiếc Toyota Corolla Altis đời 2013 với giá khởi điểm 111 triệu đồng. Xe sản xuất năm 2013, đưa vào sử dụng từ năm 2016. Theo hồ sơ tài sản, xe đã sử dụng vượt quá số km theo quy định và bị hư hỏng, trong đó dự toán chi phí sửa chữa để khắc phục lớn hơn 30% so với nguyên giá. Thông tin không nêu cụ thể phiên bản động cơ và hộp số của chiếc xe.

Thiết kế Toyota Corolla Altis đời 2013.

Một chiếc Toyota Corolla đời 2010 được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phù Ninh Phú Thọ II đưa ra thanh lý với giá khởi điểm 177 triệu đồng. Xe màu đen, biển kiểm soát 19A-000.70, sản xuất tại Việt Nam. Số khung được cung cấp là 2ZR-X037878, số máy RL4BC42E-7A5000924.

Theo mô tả hiện trạng, chiếc xe xuống cấp và hư hỏng nhiều bộ phận, gồm gioăng đại tu, trục cơ, piston, xéc măng, tay biên, mặt máy, bạc biên - balie, thước lái, lốp và ắc quy. Đây là những hạng mục liên quan đến động cơ, hệ thống lái và các bộ phận vận hành của xe. Toyota Corolla Altis đời 2010 được phân phối với động cơ 1.8L và 2.0L, tùy phiên bản. Tuy nhiên, hồ sơ được cung cấp chưa xác định cụ thể phiên bản của chiếc xe thanh lý.

Trong khi đó, Văn phòng Đảng ủy xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đưa ra thanh lý một chiếc Toyota Corolla với giá 130 triệu đồng. Xe mang biển kiểm soát 79A-005.66, đã sử dụng 151.060km. Theo thông tin kiểm tra, xe hoạt động bình thường, thân vỏ và khung sườn còn tương đối tốt, sơn ít trầy xước, tổng thành không có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng.

Động cơ xe hoạt động bình thường, không có tiếng gõ nhóm piston - thanh truyền và không có hiện tượng rỉ nhớt. Hộp số ra vào số bình thường, hệ thống lái bảo đảm dẫn hướng. Trục trước và trục sau vẫn đáp ứng yêu cầu dẫn hướng, truyền động và đàn hồi, song các chi tiết được đánh giá ở mức trung bình.

Nội thất xe tương đối tốt, hệ thống đèn còn đầy đủ. Mâm xe có chất lượng trung bình, lốp mòn khoảng một phần ba so với hoa lốp mới. Với giá khởi điểm 130 triệu đồng, chiếc xe có mức giá tham khảo thấp hơn một số tin rao Altis đời 2005, nhưng cần đối chiếu chính xác năm sản xuất và phiên bản trước khi so sánh.

Toyota Corolla Altis có ưu điểm là mẫu sedan phổ biến, có nhiều phiên bản động cơ và phụ tùng sửa chữa được cung cấp trên thị trường. Ngược lại, những xe đã sử dụng lâu năm có thể phát sinh chi phí bảo dưỡng, thay thế các bộ phận hao mòn. Với xe thanh lý, người mua cần kiểm tra hồ sơ tài sản, tình trạng kỹ thuật và các chi phí liên quan trước khi quyết định tham gia đấu giá.

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