Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi TikToker nổi tiếng Dưỡng Dướng Dường bị bắt tạm giam.

Cụ thể, tối 10/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, trú Quảng Nam; chủ trang TikTok ''Dưỡng Dướng Dường phong thủy'') về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Mai Văn Dưỡng. Ảnh: A.T

Mai Văn Dưỡng là một TikToker nổi tiếng trong lĩnh vực phong thủy tại Việt Nam, với kênh TikTok gần 700.000 lượt theo dõi và trang Facebook có 226.000 lượt theo dõi.

Dưỡng thường xuyên chia sẻ các clip và hình ảnh giới thiệu các vật phẩm như nụ trầm hương, bột xông nhà…

Đáng chú ý, nam TikToker từng hai lần bị cơ quan chức năng phạt hành chính vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc vào tháng 8/2024 và chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vào tháng 12/2024.

Ngày 4/4, thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (còn gọi là Hằng Du Mục) do có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.

Trước đó, ngày 20/3, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) ra quyết định xử phạt hành chính Linh và Hằng do vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Mỗi người bị phạt 70 triệu đồng và buộc phải cải chính thông tin sai phạm.

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên đã tham gia livestream quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), do Công ty cổ phần ASIA LIFE (Đắk Lắk) sản xuất.

Trong nội dung quảng cáo, họ khẳng định "1 viên kẹo tương đương với một đĩa rau". Tuyên bố này đã gây tranh cãi mạnh mẽ, vì bị cho là sai sự thật.

TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VTV

Hồi tháng 1/2025, TikToker Nam Birthday (tên thật là Bùi Phương Nam, 28 tuổi, quê quán huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cũng bị cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo đó, sáng sớm ngày 22/1, Tổ công tác CSGT Công an huyện Văn Giang đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện ô tô do Nam điều khiển đi ngược chiều. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không chấp hành, cố tình cho xe đi tiếp.

Trong quá trình làm việc, Nam không hợp tác mà còn dùng điện thoại livestream hình ảnh tổ công tác lên mạng xã hội, kèm theo những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Cục CSGT Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Nam không xuất trình được giấy tờ xe. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở của Nam là 0,887 miligam/lít khí thở, vượt quá quy định.

Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và niêm phong. Nam đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đối tượng Nam Birthday tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cũng trong ngày 23/1, một TikToker khác là Đậu Thị Tâm (sinh năm 1980, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân.

Đậu Thị Tâm thường xuyên sử dụng tài khoản TikTok, tài khoản Facebook "Đậu Thanh Tâm" đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc, bịa đặt việc khám, chữa bệnh của một số bệnh viện tại Hà Nội, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan chức năng và lãnh đạo các cấp...

Sau khi nghị định 168 (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe) được ban hành, Tâm còn đăng tải một số video clip với thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận.

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện tượng "ngáo" quyền lực của các TikToker hiện nay có thể dẫn đến hệ lụy khó lường với xã hội. Do đó, cần có cơ chế xử phạt đủ mạnh để răn đe và ngăn chặn những hành vi cố ý gây hại cho cộng đồng của nhóm này.