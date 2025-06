Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có thông báo về việc sinh viên bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phía Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho hay, trước đó trường nhận được phản ánh từ gia đình một sinh viên về việc bị đối tượng xấu giả mạo thông báo mang danh trường để thực hiện hành vi lừa đảo. Thông báo giả này giới thiệu về chương trình giao lưu sinh viên quốc tế do trường triển khai. Do thiếu cảnh giác, sinh viên và gia đình không tìm hiểu, xác minh nên đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi không liên lạc được với sinh viên, gia đình đã báo công an và liên hệ với nhà trường để hỗ trợ tìm kiếm.

Hiện sinh viên trong sự việc đã trở lại học tập bình thường. Nhà trường và gia đình phối hợp, quan tâm động viên sinh viên nhằm đảm bảo việc học của em không bị ảnh hưởng. Vụ việc cũng đang được các cơ quan xác minh, điều tra và làm rõ.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nhà trường khẳng định không triển khai bất kỳ chương trình du học hoặc trao đổi sinh viên quốc tế nào. Các thông tin chính thức về chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, học bổng du học (nếu có) ... đều được công khai trên cổng thông tin điện tử của trường, đồng thời gửi đến tài khoản online cá nhân hoặc email cá nhân trường cấp cho sinh viên bằng email của các đơn vị chức năng thuộc trường.

Trường lưu ý phụ huynh và sinh viên phải luôn cảnh giác trước những thông tin không rõ nguồn gốc liên quan đến các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, học bổng du học... Trong trường hợp phát hiện những nội dung nghi ngờ, đề nghị liên hệ ngay với các cơ quan chức năng hoặc bộ phận chức năng của trường để được hỗ trợ xác minh, giải đáp và hướng dẫn thực hiện. Khuyến cáo phụ huynh và sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài chính, hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu chuyển khoản tài chính nào khi chưa xác minh thông tin qua các kênh chính thức.

Trước đó, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận được đơn trình báo của gia đình sinh viên đang học năm thứ 6. Theo đơn trình báo, sinh viên năm 6 đã gọi điện về cho mẹ nói về việc nhà trường chọn đi giao lưu sinh viên quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Đức và nhờ gia đình nộp tiền vào tài khoản để sao kê, nộp cho trường làm hồ sơ.

Trong vài ngày, gia đình đã nộp vào tài khoản của con số tiền 6,8 tỷ đồng. Thấy nghi ngờ gia đình nhờ người quen trong ngân hàng kiểm tra số dư trong tài khoản con thì mới biết trong tài khoản của con không còn tiền.

Gia đình gọi điện nhưng sinh viên viện cớ đi học không liên lạc được, chỉ trả lời trong tài khoản điện thoại vẫn có 7 tỷ đồng. Gia đình tìm đến chỗ trọ thì con không ở chỗ trọ, cũng không đến thực tập tại bệnh viện như kế hoạch mà nói với bạn bè là về quê thăm mẹ ốm, sau đó không liên lạc được.