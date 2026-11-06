Hàng chục ứng viên đảng Cộng hòa được Tổng thống Donald Trump trực tiếp ủng hộ đã thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, theo thống kê của báo Guardian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool

Diễn biến trên làm dấy lên những câu hỏi về sức nặng hậu thuẫn của ông Trump. Trong các kỳ bầu cử trước, sự ủng hộ của ông Trump luôn được các ứng viên coi trọng. Ở giai đoạn cuối chiến dịch tranh cử năm nay, ông Trump đã tích cực kêu gọi cử tri hành động như thể chính ông cũng có tên trên lá phiếu.

Tuy nhiên, theo thống kê của báo Guardian, tính đến 17h ngày 4/11 (giờ Mỹ), chỉ 1/2 trong số 26 ứng viên thượng nghị sĩ được ông Trump ủng hộ giành chiến thắng. Ngoài ra, trong số 23 ứng viên thống đốc bang nhận được sự hậu thuẫn của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, chỉ có 9 người chiến thắng, trong khi 12 người thất bại và 2 cuộc đua vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Trong cuộc đua vào Hạ viện, đến thời điểm thống kê, tổng cộng 46 ứng viên được ông Trump hậu thuẫn đã thua cuộc.

Trong thập niên qua, ông Trump đã định hình lại đảng Cộng hòa theo tầm nhìn "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) và trực tiếp lựa chọn những ứng viên trung thành để tranh cử tại các khu vực cạnh tranh, đôi khi gạt bỏ cả những chính trị gia Cộng hòa kỳ cựu.

Lực lượng cử tri ủng hộ ông Trump vốn luôn trung thành với những lựa chọn này. Theo thống kê của báo New York Times, trong cuộc bầu cử năm 2022, khoảng 82% ứng viên được ông Trump ủng hộ đã giành chiến thắng.

Mặc dù kết quả một số cuộc đua vẫn chưa được công bố nhưng sự ủng hộ của ông Trump dường như chỉ có tác động yếu ớt đến triển vọng của các ứng viên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Những ứng viên do vị tổng thống Cộng hòa này lựa chọn để tranh cử tại các cuộc đua thu hút nhiều chú ý đã không thuyết phục được cử tri bảo thủ, ngay cả ở những bang vốn có truyền thống nghiêng mạnh về đảng Cộng hòa.

Trong ba nhóm ứng viên được ông Trump ủng hộ, nhóm tranh cử chức thống đốc đạt kết quả tệ nhất. Đảng Dân chủ đã giành lại được 5 ghế thống đốc, bao gồm cả ở Texas, nơi mà hơn 30 năm qua không có thống đốc nào thuộc đảng Dân chủ và ở Iowa, bang vốn không có thống đốc thuộc đảng Dân chủ kể từ giữa thập niên 2000.