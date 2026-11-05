Lầu Năm Góc cho biết đã chuyển hơn 25.000 hệ thống không người lái và các phương tiện chống máy bay không người lái (UAV) cho các lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong năm nay.

UAV của Mỹ. Ảnh: US Navy

Hãng Anadolu dẫn thông báo ngày 4/11 của Lầu Năm Góc viết, lô hàng được giao cho Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) gồm hơn 1.300 UAV tấn công một chiều, hơn 100 phương tiện không người lái hoạt động trên mặt nước và dưới nước, cùng hơn 24.000 hệ thống chống UAV được thiết kế để bảo vệ lực lượng Mỹ trước các cuộc tấn công bằng UAV của đối phương.

Các thiết bị được cung cấp thông qua Văn phòng Quản lý Danh mục Hệ thống không người lái (DRPM-UxS), đơn vị báo cáo trực tiếp cho Bộ Chiến tranh. Ngoài ra, hoạt động chống UAV có sự hỗ trợ của Lực lượng đặc nhiệm liên ngành chung 401 (JIATF 401).

Lầu Năm Góc cho biết sáng kiến này phản ánh sự chuyển hướng sang quy trình mua sắm quốc phòng nhanh hơn và sản xuất hàng loạt các hệ thống không người lái có chi phí hợp lý. Qua đó, các chỉ huy quân sự được bổ sung năng lực tác chiến, đồng thời giảm phụ thuộc vào những loại vũ khí truyền thống đắt đỏ.

Ông Owen West, Giám đốc điều hành Dự án Agincourt và DRPM-UxS, cho biết: "Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, chúng tôi đang hành động tương xứng với tác chiến hiện đại để trang bị cho lực lượng của mình số lượng lớn các hệ thống có khả năng tạo ưu thế quyết định với chi phí hợp lý".

Nỗ lực này cũng hỗ trợ kế hoạch thành lập Bộ tư lệnh tác chiến tự hành (AUTOWARCOM), dự kiến đi vào hoạt động trước ngày 1/10/2027.

Lầu Năm Góc cho biết sẽ tiếp tục bàn giao các hệ thống cho CENTCOM, đồng thời mở rộng triển khai phương tiện không người lái và hệ thống tự hành cho lực lượng Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, châu Âu và trên toàn bộ lực lượng liên quân.