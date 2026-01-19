Theo đó, khách hàng mở thẻ Woori VV Premium và chi tiêu từ 10 triệu đồng trong vòng 30 ngày đầu kể từ thời điểm phát hành thẻ sẽ được nhận một trong các quà tặng dịch vụ cao cấp, bao gồm vé phòng chờ sân bay, set trà chiều tại khách sạn/nhà hàng cao cấp, hoặc golf voucher tại các sân golf đối tác của ngân hàng.

Trải nghiệm dịch vụ cao cấp đặc quyền dành cho những chủ thẻ đầu tiên

Ưu đãi thiết kế theo thói quen chi tiêu của khách hàng thu nhập cao

Khác với các chương trình khuyến mại quà tặng phổ thông, ưu đãi ra mắt của Woori VV Premium tập trung vào những trải nghiệm phù hợp với phong cách sống của nhóm khách hàng thu nhập cao, những người ưu tiên sự tiện nghi, chất lượng dịch vụ và giá trị sử dụng thực tế.

Chủ thẻ Woori VV Premium được tặng lượt trải nghiệm phòng chờ sân bay sang trọng, nơi mỗi phút chờ đợi đều trở nên thư thái và đáng giá.

Mức chi tiêu 10 triệu đồng trong 30 ngày đầu cũng phù hợp với thói quen sử dụng thẻ của nhóm khách hàng mục tiêu, giúp chủ thẻ dễ dàng đạt điều kiện mà không cần thay đổi hành vi chi tiêu thường ngày.

Chương trình ưu đãi ra mắt được xây dựng với mục tiêu khuyến khích khách hàng nhanh chóng kích hoạt thẻ, hình thành thói quen chi tiêu và cảm nhận rõ ràng giá trị mà sản phẩm mang lại. Việc gắn ưu đãi mở thẻ với các trải nghiệm dịch vụ cao cấp cũng giúp khách hàng tiếp cận sớm hệ sinh thái đối tác của Woori Bank, từ đó gia tăng mức độ gắn bó và sử dụng thẻ trong dài hạn.

Bước khởi đầu cho hành trình trải nghiệm đặc quyền

Chương trình ưu đãi mở thẻ là một phần trong chuỗi hoạt động truyền thông ra mắt dòng thẻ Woori VV Premium. Trong thời gian tới, Woori Bank lên kế hoạch tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi định kỳ, quà tặng thường niên và hoạt động trải nghiệm dành riêng cho chủ thẻ, nhằm nâng cao giá trị sử dụng và trải nghiệm khách hàng.

Với định hướng phát triển các sản phẩm tài chính gắn liền với phong cách sống hiện đại, Woori Bank kỳ vọng Thẻ tín dụng Woori VV Premium sẽ trở thành lựa chọn đáng giá đối với những khách hàng đang tìm kiếm một dòng thẻ tín dụng vừa linh hoạt trong chi tiêu, vừa mang lại nhiều giá trị trải nghiệm cao cấp.