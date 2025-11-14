Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận thanh tra nhiều dự án chậm tiến độ, chỉ ra hàng loạt hạn chế, vi phạm và thiếu sót của các chủ đầu tư.

Chỉ định nhà đầu tư không đúng quy định

Thanh tra TP Cần Thơ đã tiến hành thanh tra 5 dự án, gồm: Dự án Khu đô thị mới phường Thường Thạnh do CTCP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ làm chủ đầu tư; Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương (Công ty TNHH Bất động sản An Khương); Dự án Khu đô thị mới STK An Bình (CTCP Đầu tư STK); Dự án Trung tâm Hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng (CTCP HOSPITALITY) và Dự án Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 2) của CTCP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Mekong.

Các dự án này được UBND TP Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 2015-2017, thuộc kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Cả 5 dự án đều được chỉ định nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra, việc chỉ định này chưa đúng quy định do các nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư

Năm dự án không thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Do đó, không có cơ sở xác định giá trị phải nộp ngân sách nhà nước.

Khu đô thị mới Cồn Khương bị chậm tiến độ. Ảnh: E.X

Thanh tra TP Cần Thơ cũng chỉ ra rằng, sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết 1/500, các chủ đầu tư đã lập hồ sơ dự án trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công và phê duyệt dự án.

Tuy nhiên, cả 5 dự án đều chậm tiến độ, từng được gia hạn nhưng đến nay đã hết thời gian thực hiện dự án theo chủ trương ban đầu mà vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trong đó, chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới phường Thường Thạnh và Khu đô thị mới Cồn Khương đã tổ chức khởi công, thi công trước khi dự án được phê duyệt; khởi công xây dựng khi chưa có thiết kế bản vẽ được phê duyệt, vi phạm Luật Xây dựng.

Tương tự, tại dự án Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 2) cũng xảy ra hàng loạt sai phạm, như: phê duyệt thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công khi chưa có thông báo kết quả thẩm định. Hồ sơ dự án cũng chưa được hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

Chủ đầu tư này còn đề nghị cho phép bán 114 căn nhà phố thương mại (nhà ở hình thành trong tương lai) khi chưa rà soát tiến độ của dự án theo quyết định chấp thuận đầu tư.

Thanh tra cũng ghi nhận, một số hạng mục tại hiện trường thi công không đúng quy hoạch, thiết kế được phê duyệt. Chủ đầu tư khởi công dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Theo kết luận, đến thời điểm thanh tra, có 2/5 dự án đã được giao đất nhưng chưa xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án Khu đô thị mới STK An Bình được UBND TP Cần Thơ giao đất hai đợt với tổng diện tích 99.243m2. Dự án Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 2) được giao 31.399m2 và cho thuê 2.166m2.

Thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) trong việc tham mưu UBND TP ban hành quyết định giao đất cho CTCP Đầu tư STK không ghi rõ thời hạn sử dụng đất; tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa không thể hiện rõ diện tích đất trồng lúa.

CTCP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ bị nhắc trong kết luận thanh tra. Ảnh: T.Chí

Ngoài ra, Sở này còn tham mưu UBND TP Cần Thơ giao đất từng đợt cho dự án theo tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng thời, chưa tham mưu xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại thời điểm giao cho CTCP Đầu tư STK và CTCP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Mekong, là chưa đúng quy định.

Kiến nghị xử lý

Thanh tra TP kiến nghị Sở Tài chính kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND TP Cần Thơ thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án Trung tâm Hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng do dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn chưa đầu tư xây dựng (nếu không đáp ứng các điều kiện gia hạn dự án).

Thanh tra đề nghị, sau khi có chủ trương chung, Sở tham mưu UBND TP cho tiếp tục gia hạn thực hiện đối với 4 dự án còn lại, vì các dự án này đã đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm, sử dụng đất khi chưa có quyết định giao, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền đối với Công ty Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ (Khu đô thị mới phường Thường Thạnh) và Công ty An Khương (Khu đô thị mới Cồn Khương).

Sở Xây dựng cần chấn chỉnh công tác thẩm định dự án, kiểm tra điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai và kiểm tra hành vi khởi công xây dựng công trình khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công đối với Công ty Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ (dự án Khu đô thị mới phường Thường Thạnh) và Công ty Bất động sản An Khương (dự án Khu đô thị mới Cồn Khương).

Các sở, ngành, UBND phường, xã có liên quan phải tổ chức kiểm điểm đối với cá nhân thuộc thẩm quyền để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm theo kết luận thanh tra. Sở Nội vụ cần tham mưu UBND TP tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan.