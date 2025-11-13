Dự án Khu đô thị Vibex nằm tại phường Đông Ngạc (Hà Nội) có quy mô 48,5ha, dân số dự kiến khoảng 7.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng bị đắp chiếu suốt 15 năm qua.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt từ năm 2010, Khu đô thị Vibex được giới thiệu gồm khu liền kề, biệt thự, shophouse, chung cư, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, công viên và hồ điều hòa. Tuy nhiên, sau 15 năm, khu đất vẫn như bãi hoang.

Do chưa được triển khai, một phần diện tích khu đất được sử dụng tạm thời làm kho bãi, nhà xưởng. Trong hình, nhà xưởng, kho bãi tạm bợ đã được dựng lên.

Phần lớn diện tích đất bị bỏ không hoặc được người dân xung quanh tận dụng để gia tăng sản xuất, trồng cây ngắn ngày.

Rất nhiều lều lán tạm bợ được dựng lên xung quanh.

Một số khu vực được quây hàng rào bằng tôn, cỏ dại mọc rậm rạp.

Từ trên cao có thể thấy đường Hoàng Tăng Bí chạy xuyên qua khu đất của dự án.

Tuyến đường này tương đối nhỏ hẹp, nhiều xe trọng tải lớn lưu thông khiến khu vực thường xuyên bụi bặm.

Vị trí dự án Khu đô thị Vibex nằm gần cầu Thăng Long. Ảnh: Google Maps.