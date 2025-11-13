W-du an cham tien do 20.jpg

Dự án Khu đô thị Vibex nằm tại phường Đông Ngạc (Hà Nội) có quy mô 48,5ha, dân số dự kiến khoảng 7.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng bị đắp chiếu suốt 15 năm qua.  W-du an cham tien do 6.jpg

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt từ năm 2010, Khu đô thị Vibex được giới thiệu gồm khu liền kề, biệt thự, shophouse, chung cư, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, công viên và hồ điều hòa. Tuy nhiên, sau 15 năm, khu đất vẫn như bãi hoang.

https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/12/w-du-an-cham-tien-do-12-3074.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/12/w-du-an-cham-tien-do-17-3075.jpg

Do chưa được triển khai, một phần diện tích khu đất được sử dụng tạm thời làm kho bãi, nhà xưởng. Trong hình, nhà xưởng, kho bãi tạm bợ đã được dựng lên.

W-du an cham tien do 10.jpg

Phần lớn diện tích đất bị bỏ không hoặc được người dân xung quanh tận dụng để gia tăng sản xuất, trồng cây ngắn ngày.

W-du an cham tien do 19.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/12/w-du-an-cham-tien-do-2-3078.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/12/w-du-an-cham-tien-do-18-3079.jpg

Rất nhiều lều lán tạm bợ được dựng lên xung quanh.

W-du an cham tien do.jpg

Một số khu vực được quây hàng rào bằng tôn, cỏ dại mọc rậm rạp.

W-du an cham tien do 14.jpg

Từ trên cao có thể thấy đường Hoàng Tăng Bí chạy xuyên qua khu đất của dự án. 

W-du an cham tien do 3.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/12/w-du-an-cham-tien-do-23-3083.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/12/w-du-an-cham-tien-do-21-3084.jpg

Tuyến đường này tương đối nhỏ hẹp, nhiều xe trọng tải lớn lưu thông khiến khu vực thường xuyên bụi bặm.

du an cham tien do 25.jpg

Vị trí dự án Khu đô thị Vibex nằm gần cầu Thăng Long. Ảnh: Google Maps.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành chỉ đạo tái khởi động toàn bộ quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Vibex theo quy định mới của Luật Đấu thầu.

Theo quyết định do UBND TP Hà Nội ban hành, UBND phường Đông Ngạc sẽ là đơn vị chính thức làm bên mời thầu, tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế, một giai đoạn, một túi hồ sơ. Việc triển khai dự kiến bắt đầu từ quý IV/2025, đánh dấu bước khởi động thực tế đầu tiên của dự án sau 15 năm “án binh bất động”.