Dòng xe máy điện Before All BF thế hệ mới vừa được ra mắt tại Việt Nam trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu, tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội) từ 25/10 đến 4/11.

Ba mẫu xe được giới thiệu gồm BF150s, BF150i và BF26 với kiểu dáng "hao hao" mẫu xe tay ga thời thượng là Honda SH, sẽ bổ sung thêm lựa chọn cho người tiêu dùng đang quan tâm đến phương tiện “xanh”.

Khách hàng đi thử các dòng xe BF trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu. Ảnh: Tuấn Nghĩa

Trong đó, hai mẫu BF150s và BF150i sử dụng khối pin LFP 76.4V – 40Ah, công suất 3.000W, cho vận tốc tối đa 50 km/h (với bản BF150i) và 70 km/h (với bản BF150s), phạm vi hoạt động đạt 130-150 km/lần sạc. BF150s và BF150i có giá lần lượt là 38,4 và 35,9 triệu đồng.

Mẫu BF26 kích thước nhỏ hơn sử dụng khối pin LFP 72V – 23Ah, cho tầm hoạt động 75-90 km. Mức giá của BF26 là 25,68 và 26,58 triệu đồng tuỳ vào thời gian bảo hành pin.

Cả 3 mẫu xe mới đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, phù hợp điều kiện thời tiết mưa ẩm tại Việt Nam.

Các dòng xe BF 150i và BF 150s có kiểu dáng khá giống với Honda SH. Ảnh: Tuấn Nghĩa

Before All là thương hiệu xe điện của Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa, ra đời từ năm 2013, được sản xuất tại Việt Nam. Doanh nghiệp này hiện vận hành nhà máy sản xuất pin xe máy điện có quy mô lớn thứ hai tại Việt Nam, công suất gần 200.000 bộ pin/năm.

Ba mẫu xe máy điện "Made in Vietnam" này hướng tới các khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng, sinh viên, những người thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Các mẫu xe BF cạnh tranh với nhiều thương hiệu Việt Nam và nước ngoài trong phân khúc xe máy điện cỡ trung như VinFast Feliz (34,9 triệu đồng đã bao gồm pin), VinFast Klara Neo (39,9 triệu đồng đã bao gồm pin); Yadea Velax (29,9-30,5 triệu đồng), Yadea V002 U (38,9 triệu đồng); DatBike Quantum S3 (34,9 triệu đồng)...

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt sau khi Chính phủ khuyến khích giảm phát thải carbon và mở rộng hạ tầng trạm sạc. Dù vậy, thói quen tiêu dùng, độ bền pin và chính sách hỗ trợ vẫn là những yếu tố cần được cải thiện để xe máy điện có thể phổ cập rộng rãi hơn.