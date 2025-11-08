Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, các doanh nghiệp trong nước ước tính đã xuất xưởng khoảng 312.400 chiếc xe máy mới trong tháng 10 vừa qua, tăng mạnh 22,1% so với tháng trước (với 255.900 chiếc) và tăng 13,8% so với tháng 10/2024. Đây là tháng có sản lượng cao nhất từ đầu năm đến nay.

Cũng theo Cục Thống kê, tổng cộng trong 10 tháng đầu năm 2025 đã có 2.757.400 chiếc xe máy mới được xuất xưởng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới chuyên gia nhận định, với nguồn cung dồi dào, thị trường xe máy trong nước khó xảy ra tình trạng “sốt” giá trước Tết Nguyên đán. Trái lại, nhiều hãng còn chủ động tung ưu đãi và giảm giá sâu để kích cầu trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Hiện, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 thành viên: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam. Các thương hiệu thuộc VAMM có lượng sản xuất lớn, ước tính chiếm xấp xỉ 70% lượng xe máy bán ra, trong đó, một số hãng đã bắt đầu sản xuất các dòng xe máy điện như Honda, Yamaha...

Bên cạnh các thành viên kể trên, nhiều doanh nghiệp ngoài khối, đặc biệt trong lĩnh vực xe máy điện cũng đang tăng tốc đáng kể. Nổi bật nhất trong số này là VinFast với danh mục sản phẩm xe điện đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc người dùng từ bình dân đến cao cấp.

Ngoài ra, các thương hiệu như Pega, Yadea, DatBike, Dibao, Detech hay BF... cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với các dòng xe máy điện.

Sự sôi động của thị trường không chỉ giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, mà còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng chuyển dịch sang các dòng phương tiện xanh – xu hướng đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam.

