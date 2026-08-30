Honda Monkey EX Custom Edition phong cách địa hình

Honda vừa giới thiệu mẫu xe máy mới Monkey EX Custom Edition tại thị trường Thái Lan. Đây là phiên bản phát triển từ dòng Monkey theo chủ đề “Awaken your Enduro”, lấy cảm hứng từ những mẫu xe phục vụ các cuộc đua địa hình Baja, đồng thời kết hợp phong cách cao bồi miền Tây nước Mỹ.

So với thiết kế quen thuộc của Monkey, phiên bản mới gây chú ý bởi phối màu đỏ, cam và vàng. Bình xăng cùng hai tấm ốp bên thân xe sử dụng bộ đồ họa riêng, trong khi bánh xe được bổ sung tem trang trí hình ngọn lửa. Logo Monkey Soft-Emblem và yên xe màu đỏ cũng là những chi tiết nhận diện của phiên bản này.

Honda Monkey EX Custom Edition.

Honda còn trang bị cho xe một số phụ kiện theo phong cách Enduro ngay từ nhà máy, gồm bảo vệ đèn pha bằng nhôm, tấm chắn đồng hồ bằng nhôm, ốp bảo vệ tay và giá chở đồ phía sau bằng nhôm.

Monkey EX Custom Edition vẫn duy trì hệ thống phanh ABS. Những thay đổi chủ yếu tập trung vào ngoại hình và các phụ kiện, biến một mẫu mini-bike vốn có kích thước nhỏ thành chiếc xe mang phong cách địa hình rõ nét hơn.

Tại Thái Lan, Honda Monkey EX Custom Edition có giá đề xuất 121.900 baht, tương đương khoảng 97,3 triệu đồng.

MODA Sporter S 250, xe ga với màn hình TFT 7 inch

Tại Malaysia, thương hiệu nội địa MODA Motorcycles vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu tay ga Sporter S 250, sau hơn một năm dòng xe này có mặt trên thị trường. Phiên bản mới được điều chỉnh ở cả thiết kế, trang bị điện tử và hệ thống vận hành.

Phần đầu xe được bổ sung các chi tiết dạng winglet lấy cảm hứng từ xe thể thao. Gương chiếu hậu bằng hợp kim cũng được thiết kế lại nhằm mở rộng góc quan sát. Hệ thống giảm xóc phía sau được tinh chỉnh theo hướng cải thiện độ êm khi xe tăng tốc và vào cua.

MODA Sporter S 250.

Một thay đổi đáng chú ý nằm ở cụm đồng hồ. Sporter S 250 SKII sử dụng màn hình TFT kích thước 7 inch, tích hợp chức năng dẫn đường. Xe đồng thời có camera phía trước để ghi lại hành trình. Kính chắn gió có thể điều chỉnh bằng điện thông qua nút bấm trên tay lái.

Về động cơ, xe vẫn sử dụng máy xi-lanh đơn dung tích 244cc, cho công suất tối đa 24,8 mã lực tại 8.500 vòng/phútvà mô-men xoắn cực đại 22,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hộp số tự động CVT đi kèm hệ thống phanh ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo.

MODA Sporter S 250 SKII có hai màu gồm White Porsch và Titan Blue. Xe được bán tại các đại lý MODA ở Malaysia với giá từ 17.998 ringgit, tương đương khoảng 116 triệu đồng.

Xe tay ga đa dụng Aveta Vanguard 180

Cũng tại Malaysia, hãng xe Aveta giới thiệu Vanguard 180 2026, mẫu tay ga được phát triển theo hướng sử dụng kết hợp trên đường phố và những cung đường có địa hình nhẹ.

Thiết kế của Vanguard 180 sử dụng nhiều đường nét góc cạnh. Xe có bánh trước 14 inch và bánh sau 13 inch, đi kèm lốp lần lượt 100/80 và 130/70. Phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là hệ thống hai giảm xóc có thể điều chỉnh tải trước và tích hợp bình chứa khí gas bên ngoài.

Vanguard 180 2026.

Cụm đồng hồ trên xe là màn hình TFT-LCD 7 inch, có khả năng hiển thị thông tin vận hành và hỗ trợ phát hình ảnh từ camera hành trình phía trước. Xe còn có hai cổng sạc USB-A và USB-C.

Về an toàn, Vanguard 180 được trang bị ABS và kiểm soát lực kéo. Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực ở cả hai bánh, trong đó bánh trước dùng kẹp phanh hai piston.

Aveta Vanguard 180 sử dụng động cơ xi-lanh đơn 174cc, làm mát bằng dung dịch, SOHC, 4 van. Công suất tối đa đạt 18,2 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 17,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số CVT và truyền động bằng dây đai.

Xe có chiều cao yên 780 mm, trọng lượng 142 kg và bình nhiên liệu 10,5 lít. Phiên bản Vanguard 180 Standard được bán tại Malaysia với giá từ 9.398 ringgit, tương đương khoảng 60,2 triệu đồng.

Xe tay ga 2 xi-lanh, công suất hơn 43 mã lực Voge SR450X

Thương hiệu Trung Quốc Voge tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Đông Nam Á với mẫu tay ga đa dụng SR450X, vừa được giới thiệu tại Thái Lan. Xe hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu scooter dung tích lớn có thể sử dụng cả trong đô thị lẫn những chuyến đi đường dài.

SR450X có kích thước dài 2.165 mm, rộng 879 mm và cao 1.440 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.518 mm, chiều cao yên 795 mm và trọng lượng khoảng 220 kg. Xe sử dụng thiết kế thiên về Adventure, với kính chắn gió, ốp bảo vệ tay và hệ thống đèn LED, trong đó có đèn sương mù phía trước.

Voge SR450X.

Trang bị đáng chú ý gồm màn hình TFT màu 7 inch, kết nối Bluetooth và dẫn đường. Phía trước xe có camera hành trình. Vành nan hoa dạng không săm sử dụng bánh trước 17 inch với lốp 110/70-17 và bánh sau 14 inch với lốp 150/70-14. Khoảng sáng gầm đạt khoảng 180 mm.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc Upside Down đường kính 43 mm có thể điều chỉnh. Phía sau cũng có giảm xóc cho phép thiết lập theo nhu cầu. Hai đĩa phanh trước kích thước 305 mm kết hợp cùm phanh 4 piston, cùng hệ thống ABS.

Voge SR450X sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, DOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 398cc. Công suất tối đa đạt 32 kW, tương đương khoảng 43,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 44 Nm tại 5.750 vòng/phút. Động cơ truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua hộp số CVT và dây đai.

Xe có tốc độ tối đa công bố 145 km/h và được trang bị kiểm soát lực kéo TCS. Giá bán SR450X tại Thái Lan hiện chưa được công bố.

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