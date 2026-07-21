Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường xe máy Việt đang sôi động trở lại khi nhiều hãng liên tiếp tung ra sản phẩm mới nhằm đón nhu cầu mua sắm nửa cuối năm. Chỉ trong nửa đầu tháng 7, cả phân khúc xe máy điện và xe côn tay đều ghi nhận những cái tên đáng chú ý với loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn.



VinFast Kinet và Kyo

VinFast vừa bổ sung hai mẫu xe máy điện mới là Kinet và Kyo, hướng đến hai nhóm khách hàng khác nhau. Trong đó, Kinet có phong cách thể thao, còn Kyo thiên về thiết kế đô thị với kiểu dáng mềm mại hơn.

VinFast Kinet và Kyo. Ảnh: Vinfast.

Kinet có kích thước 2.021 x 713 x 1.135 mm, chiều cao yên 785 mm và cốp 22 lít. Xe sử dụng động cơ đặt trong bánh sau (In-hub) công suất tối đa 5.200W, đạt tốc độ tối đa 90 km/h và quãng đường tối đa 145 km sau mỗi lần sạc đầy khi lắp hai pin.

Trong khi đó, Kyo nhỏ gọn hơn với kích thước 1.999 x 694 x 1.130 mm, trọng lượng khoảng 104 kg. Xe dùng động cơ In-hub công suất tối đa 3.000W, tốc độ tối đa 64 km/h và phạm vi hoạt động tối đa 160 km.

Cả hai mẫu xe đều được trang bị màn hình TFT, khóa thông minh, kết nối ứng dụng VinFast e-Scooter để định vị xe, tìm xe từ xa và thiết lập vùng an toàn. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và khả năng chống nước đạt chuẩn IP67.

Ưu điểm của bộ đôi này là nhiều công nghệ kết nối, phạm vi hoạt động khá tốt và có lựa chọn thuê hoặc mua pin. Tuy nhiên, xe vẫn sử dụng phanh tang trống phía sau thay vì phanh đĩa hai bánh, đồng thời hệ sinh thái đổi pin vẫn đang trong quá trình mở rộng.

VinFast Kyo có giá từ 30-35,3 triệu đồng, còn Kinet có giá 40-49,9 triệu đồng. Đối thủ trực tiếp là Yamaha NEO's, Honda ICON e:, Dat Bike Quantum S-Series và các mẫu xe máy điện Yadea.

Yamaha Exciter 155 VVA-TCS

Yamaha vừa ra mắt Exciter 155 VVA-TCS 2026 với điểm nhấn là hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) lần đầu xuất hiện trên một mẫu underbone của hãng tại Việt Nam.

Mẫu xe vẫn giữ thiết kế thể thao với những thay đổi ở phần đầu xe và dàn áo. Kích thước tổng thể là 1.975 x 665 x 1.100 mm, chiều cao yên 795 mm và bình xăng 5,4 lít.

Exciter mới tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn 155,1 cc, công nghệ van biến thiên VVA, cho công suất 18,5 PS, đi kèm hộp số 6 cấp và bộ ly hợp chống trượt Assist & Slipper Clutch.

Yamaha Exciter 155 VVA-TCS.

Ngoài TCS, xe còn được trang bị ABS bánh trước trên một số phiên bản, đồng hồ kỹ thuật số và kết nối Y-Connect để theo dõi lịch bảo dưỡng, hành trình, vị trí đỗ xe và tình trạng xe.

Ưu điểm của Exciter 155 VVA-TCS là động cơ mạnh, bổ sung TCS và hệ thống kết nối hiện đại. Tuy nhiên, ABS vẫn chưa được trang bị đồng loạt trên toàn bộ các phiên bản, trong khi giá bán của bản cao cấp đã tăng so với trước.

Đối thủ trực tiếp của Yamaha Exciter 155 VVA-TCS là Honda Winner X và Suzuki Satria 2026.

Suzuki Satria 2026

Sau hơn 6 năm, Suzuki Việt Nam giới thiệu thế hệ mới của Satria với hai phiên bản Satria và Satria Pro, giá từ 54,5-59 triệu đồng.

Thiết kế tổng thể vẫn giữ kiểu underbone quen thuộc nhưng được tinh chỉnh phần đầu xe, bổ sung các chi tiết lấy cảm hứng từ mô tô phân khối lớn. Phiên bản Pro có thêm phối màu riêng và đèn pha LED.

Suzuki Satria 2026.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn DOHC 147,3 cc, công suất 18,1 mã lực, mô-men xoắn 13,8 Nm kết hợp hộp số côn tay 6 cấp.

Điểm mới nằm ở danh sách trang bị với hệ thống chống bó cứng phanh ABS (bản Pro), hỗ trợ ly hợp SCAS, màn hình LCD, khóa thông minh, kết nối điện thoại Suzuki Ride Connect, cổng sạc USB và hộc chứa đồ phía trước.

So với thế hệ trước, Satria có nhiều trang bị hiện đại hơn nhưng giá bán cũng tăng. Bản tiêu chuẩn vẫn chưa có ABS và đèn LED, trong khi mức giá thuộc nhóm cao nhất phân khúc.

Đối thủ trực tiếp của Suzuki Satria là Yamaha Exciter 155 VVA và Honda Winner X.

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