Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng ước tính 367.800 chiếc xe máy mới trong tháng 7 vừa qua. Sản lượng này giảm nhẹ 3,6% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 17,8% so với tháng 7/2025.

Tổng cộng 7 tháng đầu năm 2026, đã có 2.463.600 chiếc xe máy mới được các doanh nghiệp sản xuất trong nước đưa ra thị trường, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức rất cao, thể hiện nỗ lực của các doanh nghiệp sản xuất xe máy trong nước giai đoạn đầu năm 2026.

Số liệu trên cũng cho thấy nguồn cung cho thị trường xe máy Việt Nam đang khá dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng Việt trong giai đoạn cao điểm trước ngay trước thềm năm học mới.

Đã có gần 2,5 triệu xe máy mới được xuất xưởng trong 7 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Honda

Thị trường xe máy Việt Nam hiện nay không còn là "sân chơi" của riêng 5 thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM. Trong vài năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp xe máy điện đã tạo nên sự đa dạng cho thị trường xe trong nước.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa giao thông diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp xe máy điện đang từng bước thu hẹp khoảng cách với những hãng xe truyền thống. Điều này khiến cuộc cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, tạo sức ép lớn lên các thương hiệu đã thống lĩnh thị trường xe máy Việt Nam suốt nhiều năm.

Trong đó, VinFast, Yadea, Pega, Selex Motors, Dat Bike hay Before All... là những cái tên nổi bật khi liên tục tung ra sản phẩm mới, đồng thời mạnh tay đầu tư vào nhà máy, mở rộng mạng lưới phân phối và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ với trạm sạc, trạm đổi pin, trung tâm bảo hành cùng hệ thống đại lý trên cả nước.

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