Bức tranh toàn cảnh thị trường ô tô tháng 3/2026 đang cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt về thị hiếu của người tiêu dùng cũng như chiến lược của các hãng. Không chỉ tập trung vào việc làm mới các mẫu xe dùng động cơ đốt trong truyền thống, các "tân binh" mang công nghệ điện hóa (EV và Hybrid) đang ngày càng chiếm sóng.

Dưới đây là những mẫu xe mới đáng chú ý nhất vừa ra mắt và chuẩn bị trình làng thị trường ô tô Việt Nam từ nay đến hết tháng 3.

Volvo XC90 2026 (nâng cấp)

Ra mắt ngày 20/3, Volvo XC90 2026 là bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV hạng sang cỡ trung đến từ Thụy Điển.

Ở lần làm mới này, Volvo không can thiệp quá sâu vào thiết kế tổng thể mà tập trung tinh chỉnh lại cụm đèn pha sắc nét hơn và mặt ca-lăng hiện đại. Nâng cấp đáng giá nhất nằm ở khoang nội thất với hệ thống màn hình trung tâm cỡ lớn 11,2 inch, tích hợp sâu hệ sinh thái Google.

Đặc biệt, việc chuyển sang cấu hình động cơ B5 2.0L mild-hybrid (250 mã lực/350 Nm) và nhập khẩu từ Malaysia thay vì Thụy Điển đã giúp mẫu xe SUV hạng sang này có giá bán dễ tiếp cận hơn so với các đối thủ.

Tại Việt Nam, Volvo XC90 chỉ có duy nhất một phiên bản Ultra với giá 3,289 tỷ đồng.

Mức giá này rẻ hơn từ 200 triệu đồng so với phiên bản thấp của Lexus RX và Audi Q7, đồng thời thiết lập một khoảng cách giá lớn đáng kể từ 600 triệu đến hơn 1 tỷ đồng so với BMW X5 và Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC.

Hyundai Stargazer 2026 (nâng cấp)

Ngày 24/3, bản nâng cấp mới của Hyundai Stargazer ra mắt thị trường Việt Nam, thêm sự cạnh tranh trong phân khúc MPV cỡ nhỏ vốn đang bị Mitsubishi Xpander áp đảo.

So với phiên bản cũ, Stargazer mới có ngoại hình mang chất SUV nhờ những đường nét vuông vức. Nội thất được cải thiện thiết kế ở khu vực táp-lô, loại bỏ viền màn hình thô, bổ sung phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và màn hình giải trí lớn hơn.

Sức mạnh động cơ vẫn giữ nguyên là 1.5L hút khí tự nhiên (115 mã lực/144 Nm) đi kèm hộp số vô cấp iVT. Đáng chú ý, gói an toàn Hyundai SmartSense vẫn được duy trì trên các phiên bản cao, gồm các tính năng hỗ trợ lái chủ động.

Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer 2026 chỉ còn 2 phiên bản thay vì 3 phiên bản như trước với giá bán 569 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt và 615 triệu đồng cho phiên bản cao cấp.

Bộ đôi Geely EX2 2026 và Geely EX5 EM-i (mẫu mới)

Ngày 27/3, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục đón nhận thêm tân binh thuần điện hoàn toàn mới Geely EX2 và SUV hybrid sạc ngoài Geely EX5 EM-i (PHEV).

Trong đó, Geely EX2 thuộc phân khúc xe điện cỡ nhỏ giá rẻ tại Việt Nam.

Mẫu xe mới Geely EX2.

Mẫu xe này sở hữu thiết kế nhỏ gọn, đường nét ngoại thất tròn trịa, nội thất tối giản, tập trung vào màn hình giải trí trung tâm và các tính năng hỗ trợ lái cơ bản.

Về vận hành, Geely EX2 sử dụng động cơ điện đặt sau (113 mã lực/150 Nm), hệ dẫn động cầu sau kết hợp treo sau đa liên kết, đi kèm bộ pin dung lượng 44,1 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 395 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống hỗ trợ lái ADAS chỉ có mặt trên bản cao.

Xe có 2 phiên bản Pro và Max đi cùng giá bán lần lượt là 459 triệu đồng và 499 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với đối thủ VinFast VF5.

Với mẫu Geely EX5 EM-i, xe sử dụng hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0, kết hợp động cơ xăng 1.5L, công suất khoảng 111 mã lực với mô-tơ điện mạnh tới 235 mã lực. Mức tiêu hao hỗn hợp chỉ khoảng 2,6-3,7 lít/100 km.

Xe có thể chạy thuần điện khoảng 80-200 km tùy điều kiện và tổng tầm hoạt động hơn 1.000 km khi kết hợp động cơ xăng và điện.

Mẫu xe có 3 phiên bản, giá bán từ 789 đến 969 triệu đồng. Với cấu hình này, EX5 EM-i được xem là đối thủ trực tiếp của BYD Sealion 6 hay Honda CR-V e:HEV.

Omoda C5 SHS (phiên bản mới)

Ngày 30/3 tới đây, Omoda C5 SHS sẽ là mẫu xe "chốt sổ" tháng 3 bằng màn ra mắt phiên bản hybrid tự sạc (HEV) nhằm đón đầu xu hướng xe xanh đang lên ngôi. So với bản động cơ đốt trong đã ra mắt trước đó, Omoda C5 SHS có một số thay đổi cả về ngoại hình, hệ truyền động, khung gầm lẫn trang bị an toàn.

Omoda C5 SHS phiên bản mới lộ diện trên phố

Theo đó, phiên bản hybrid của C5 sử dụng treo sau đa liên kết thay vì thanh dầm xoắn, cho khả năng vận hành êm ái hơn. Chiều dài nhỉnh hơn một chút so với bản xăng nhưng chiều rộng và cao không đổi. Trong khi đó, nội thất của mẫu xe hybrid mới này sẽ không có nhiều thay đổi.

Omoda C5 SHS được trang bị động cơ 1.5L tăng áp kết hợp mô tơ điện và bộ pin. Mọi thông số kỹ thuật hiện đang được giữ kín và sẽ được tiết lộ sau vài ngày tới. Hiện tại, Omoda C5 bản động cơ đốt trong đang được bán với 3 phiên bản, giá 539-669 triệu đồng.

Theo giới tư vấn bán hàng, Omoda C5 Hybrid có giá dự kiến dưới 800 triệu đồng, nhắm tới nhóm khách hàng đang cân nhắc Toyota Yaris Cross HEV hay Haval Jolion HEV.

