Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Subaru trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách các hãng tạm hoãn hoặc thu hẹp đầu tư vào xe điện thuần túy, trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu bước vào giai đoạn điều chỉnh thực tế hơn.

Động thái này có thể khiến một số mẫu xe điện dự kiến ​​của Subaru bị lùi lại so với kế hoạch.

Subaru “giảm tốc” trong cuộc đua xe điện

Tại buổi công bố báo cáo tài chính gần đây, ông Atsushi Osaki, Chủ tịch Subaru thừa nhận rằng nhu cầu tăng cao đối với xe hybrid và việc “đánh giá lại vai trò của động cơ đốt trong” đã khiến công ty phải trì hoãn kế hoạch sản xuất hàng loạt xe điện.

Theo ông Osaki, thời điểm đầu tư quy mô lớn cho xe điện thuần túy sẽ được “cân nhắc lại một cách thận trọng”.

Subaru vẫn dự định ra mắt 4 mẫu SUV điện phát triển cùng Toyota vào cuối năm 2026. Ảnh: Carbuzz

Theo Nikkei Asia, Subaru từng cam kết chi 1,5 nghìn tỷ yên (khoảng 9,74 tỷ USD) cho chiến lược điện khí hóa đến năm 2030.

Trong số này, 300 tỷ yên (1,94 tỷ USD) đã được giải ngân, 1,2 nghìn tỷ yên còn lại sẽ được “xem xét lại” về quy mô và tiến độ.

Trong ngắn hạn, kế hoạch điều chỉnh này sẽ chưa gây tác động lớn. Subaru vẫn dự định ra mắt 4 mẫu SUV điện phát triển cùng Toyota vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, 4 mẫu xe điện do Subaru tự phát triển, vốn được lên lịch ra mắt vào năm 2028, nhiều khả năng sẽ bị hoãn lại.

Sự trỗi dậy của xe hybrid

Xu hướng “lai hóa” rõ rệt trong 18 tháng qua đang thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Không chỉ Subaru, nhiều hãng khác như Hyundai cũng đang chuyển hướng đầu tư sang công nghệ hybrid khi nhu cầu thị trường vẫn duy trì ổn định hơn so với xe điện thuần túy.

Ngoài yếu tố thị hiếu, Subaru còn phải đối mặt với áp lực kinh tế ngày càng lớn.

Việc mất ưu đãi thuế cho xe điện tại Mỹ cùng mức thuế nhập khẩu cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Hãng dự kiến chịu tác động 210 tỷ yên (1,36 tỷ USD) từ thuế quan trong năm nay.

Theo dự báo, lợi nhuận ròng của Subaru trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026 chỉ đạt 160 tỷ yên (1,03 tỷ USD), giảm tới 53% so với năm trước.

Để giảm bớt gánh nặng, công ty đặt mục tiêu cắt giảm chi phí 200 tỷ yên (1,29 tỷ USD) trước năm 2030, nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động và duy trì sự ổn định tài chính trong giai đoạn thị trường đầy biến động.

Mặc dù tin tức này có thể khiến những người hâm mộ xe điện hoàn toàn lo lắng, Subaru vẫn không từ bỏ việc cải thiện hiệu suất.

Nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng xe Subaru Forester và Crosstrek hybrid mới, nhà sản xuất ô tô này sẽ cân nhắc bổ sung thêm nhiều xe hybrid vào danh mục sản phẩm của mình.

Giới chuyên gia phân tích Subaru có thể mở rộng sự hiện diện của mình bằng cách bổ sung thêm các mẫu xe hybrid sạc điện có phạm vi hoạt động mở rộng (EREV).

Những chiếc xe này có thể di chuyển được 160km hoặc hơn bằng năng lượng pin cắm sạc, sau đó động cơ đốt trong sẽ khởi động để sạc pin khi đang di chuyển.

Subaru Crosstrek hybrid hiện đang được bán tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nhiều mẫu PHEV thông thường hơn cũng có thể sẽ ra mắt. Subaru gần đây nhất đã cung cấp phiên bản hybrid sạc điện với Crosstrek thế hệ trước, với phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện lên đến 27km nhờ bộ pin khá lớn, chiếm một phần không gian chứa đồ.

Những tiến bộ về pin có thể cải thiện cả thiết kế và hiệu suất năng lượng, giúp việc trở lại thế giới PHEV của công ty trở nên dễ dàng hơn một chút.

Mẫu xe điện mới – giữa lằn ranh chiến lược

Dù đang thận trọng với kế hoạch điện hóa toàn phần, Subaru vẫn tiếp tục ra mắt mẫu xe điện Uncharted, phiên bản nâng cấp và đổi thương hiệu từ mẫu xe điện Toyota C-HR EV.

Mẫu xe mới mang phong cách thiết kế mạnh mẽ, đúng tinh thần Subaru nhưng cũng thể hiện cách tiếp cận thực dụng hơn.

Sự thay đổi của Subaru là dấu hiệu rõ ràng cho thấy làn sóng đầu tư ồ ạt vào xe điện đang bước sang giai đoạn “tỉnh táo” hơn.

Khi chi phí, thuế quan và nhu cầu thị trường chưa đồng thuận, các hãng như Subaru buộc phải chọn hướng đi thận trọng hơn như lai hóa trước khi hoàn toàn điện hóa.

Tổng hợp (Theo Carscoops, Carbuzz, Nikkei Asia)

Subaru Forester 2026 trình làng thị trường Việt - đối thủ cạnh tranh Mazda CX-5, Honda CR-V Subaru Forester 2026 được nhập khẩu từ Nhật Bản thay vì Thái Lan như trước, sử dụng động cơ 2.5L lớn hơn, và những thay đổi trên khiến giá bán tăng 100-200 triệu so với thế hệ trước.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!