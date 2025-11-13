Theo số liệu mới công bố từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 10/2025 chứng kiến sự trồi sụt mạnh mẽ ở một số mẫu xe, cho thấy tính “thời vụ” rõ rệt, nhất là với nhóm xe nhập khẩu hoặc xe mang tính biểu tượng.

Dưới đây là bảng tổng hợp doanh số 10 mẫu xe có kết quả kinh doanh thấp nhất thị trường.

Khép lại tháng 10/2025, Honda Accord chỉ bán được 5 xe, giữ nguyên kết quả so với tháng trước và tiếp tục đứng đầu danh sách xe bán chậm nhất thị trường.

Tính chung 10 tháng năm 2025, mẫu sedan hạng D này chỉ đạt 34 xe – con số quá khiêm tốn với một thương hiệu lâu đời như Honda.

Nguyên nhân chính đến từ việc phân khúc sedan cỡ D đang mất dần sức hút trước làn sóng SUV và Crossover. Dù giá bán đã giảm về khoảng 1,1 tỷ đồng, Accord vẫn bị đánh giá là cao so với đối thủ Toyota Camry, khiến mẫu xe này khó thoát khỏi cảnh “ế ẩm”.

Ford Mustang Mach-E không hướng đến khách hàng phổ thông mà phục vụ nhóm người chơi xe yêu công nghệ và cá tính. Ảnh: Ngô Minh

Xếp ngay sau là Ford Mustang Mach-E với 8 xe được bán ra trong tháng 10 vừa qua, giảm 38,5% so với tháng trước. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất trong nhóm xe bán chậm.

Dù vậy, mẫu SUV thuần điện này mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 8/2025, với tổng cộng 21 xe được tiêu thụ sau hai tháng.

Với mức giá 2,599 tỷ đồng và mang đậm tính biểu tượng, Mustang Mach-E không hướng đến khách hàng phổ thông mà phục vụ nhóm người chơi xe yêu công nghệ và cá tính.

Do đó, doanh số phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nhập khẩu và đơn đặt hàng riêng lẻ, hơn là nhu cầu đại trà.

Dù nằm trong top 3 xe bán chậm nhưng Suzuki Jimny lại có mức tăng trưởng 30,8% so với tháng trước, từ 13 lên 17 xe. Đây là minh chứng cho thấy mẫu xe nhập khẩu giới hạn này vẫn giữ được nhóm khách hàng trung thành.

Suzuki Jimny trong buổi ra mắt mẫu xe này tại TPHCM. Ảnh: Ngô Minh

Doanh số tăng nhẹ cho thấy tệp khách hàng riêng của mẫu xe này vẫn có nhu cầu ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thị trường chung. Tính đến hết tháng 10, mẫu SUV cỡ A của Suzuki đã bán được tổng cộng 213 xe.

Tương tự Jimny, ghi nhận mức tăng 22,2%, bán ra 22 xe so với 18 xe tháng trước. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, doanh số cộng dồn mới đạt 237 xe, thấp nhất phân khúc sedan hạng B.

Dù giá rẻ, Soluto vẫn lép vế hoàn toàn trước Hyundai Accent, Honda City hay Toyota Vios vốn là những mẫu xe có thương hiệu mạnh và hệ thống đại lý rộng khắp.

Xếp ở vị trí thứ 5 là KIA K5 với 23 xe được bán ra trong tháng 10 vừa qua, tăng 21% so với tháng trước. Mẫu sedan cỡ D này tiêu thụ 199 xe, khá thấp so với kỳ vọng.

Tương tự như Honda Accord, mẫu xe sedan D này vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng khi cùng có vấn đề chung, đó là phân khúc sedan cỡ D đang bị thu hẹp nghiêm trọng.

Toyota Corolla Altis hiện đang bị các đối thủ cùng phân khúc là Mazda3, KIA K3 và Hyundai Elantra vượt mặt. Ảnh: Toyota

Cùng xếp ở vị trí thứ 6 là Toyota Corolla Altis và KIA Morning khi cả hai đều bán được 29 xe trong tháng 10 vừa qua nhưng lại thể hiện hai xu hướng khác nhau.

Mẫu Corolla Altis tăng mạnh 70,6% so với tháng trước (từ 17 lên 29 xe), nhưng đây thực chất là sự hồi phục từ nền doanh số rất thấp. Mẫu sedan cỡ C lâu đời này hiện vẫn “đội sổ” phân khúc, khi bị các đối thủ như Mazda3 và Hyundai Elantra vượt xa.

Ngược lại, KIA Morning giảm nhẹ 9,4%, phản ánh đúng thực trạng của phân khúc xe hạng A. Người dùng Việt ngày càng chuộng các dòng SUV/Crossover cỡ nhỏ như Toyota Raize, KIA Sonet hay Hyundai Venue, vốn có thiết kế trẻ trung và không gian nội thất vượt trội.

Với 31 xe bán ra trong tháng 10/2025, Toyota Alphard chỉ tăng nhẹ 2 xe so với tháng 9 và đứng ở vị trí thứ 8. Đối với một mẫu MPV siêu sang có giá trên 4 tỷ đồng, doanh số này là hoàn toàn bình thường, bởi vì còn phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu và các đơn đặt hàng riêng lẻ. Nó không phản ánh sự "ế ẩm" mà phản ánh đúng phân khúc "xe chủ tịch" của mình.

Doanh số của Toyota Alphard dù thấp nhưng không phản ánh tình trạng "ế ẩm" như nhiều người nghĩ. Ảnh: TMV

Sau tháng 9 trầm lắng, Isuzu Mu-X đã tăng trưởng ngoạn mục 120% khi bán được 33 xe và đây là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất trong bảng xếp hạng. Mức tăng đột biến này có khả năng cao đến từ một lô hàng được giao cho khách dự án hoặc một đợt khuyến mãi cục bộ.

Dù vậy, cộng dồn 10 tháng năm 2025, mẫu xe SUV này mới bán được 219 xe khiến Mu-X tiếp tục là "vua bán chậm" của phân khúc D-SUV.

Đứng cuối bảng với 44 xe đã bán trong tháng 10, sức tiêu thụ của Toyota Land Cruiser đã giảm 36,2% so với tháng trước.

Giống mẫu Toyota Alphard, đây là xe đặc thù, giá trị cao. Doanh số 69 xe của tháng 9 có thể là do một lô hàng lớn được thông quan và giao cho khách đã đặt từ lâu ("bia kèm lạc"). Con số 44 xe của tháng 10 có thể phản ánh đúng hơn nhu cầu ổn định hàng tháng.

Dù thị trường ô tô Việt Nam đang ấm dần sau “tháng Ngâu”, nhóm xe bán chậm vẫn duy trì những cái tên quen thuộc.

Nguyên nhân nằm ở chiến lược sản phẩm, mức giá chưa hợp lý hoặc thay đổi xu hướng tiêu dùng – những yếu tố mà các hãng xe cần nhanh chóng điều chỉnh nếu muốn bứt phá trong giai đoạn cuối năm 2025.

