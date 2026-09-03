Bước sang tháng 9/2026, cuộc đua giảm giá trên thị trường ô tô Việt Nam đang diễn ra ngày càng quyết liệt khi nhiều hãng và đại lý liên tục tung chương trình ưu đãi để cải thiện doanh số. Điều này tạo ra mặt bằng giá hấp dẫn hơn đáng kể cho khách hàng, đặc biệt với những mẫu xe sản xuất năm 2025 đang được đẩy mạnh thanh lý.

Nếu trước đây 400 triệu đồng chủ yếu đủ để mua một số mẫu xe hạng A, hiện người dùng có thêm nhiều lựa chọn ở các phân khúc cao hơn. Đáng chú ý, một số mẫu xe mới đang được chào bán thực tế dưới mốc 400 triệu đồng.

Skoda Slavia: Giá đại lý từ 380 triệu đồng

Sau 1 năm có mặt tại Việt Nam, Skoda Slavia vẫn chưa tạo được sức hút như kỳ vọng dù sở hữu mức giá khá cạnh tranh ngay từ khi ra mắt.

Skoda Slavia bản tiêu chuẩn đang được một số đại lý tư nhân chào bán với giá 380 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Mẫu xe sedan cỡ B này của thương hiệu ô tô CH Séc từng được niêm yết ở mức 468-568 triệu đồng. Tuy nhiên, sức ép từ các đối thủ như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent khiến Skoda Slavia liên tục được áp dụng các chương trình hỗ trợ giá.

Hiện tại, Skoda Slavia đang nhận được mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp giá thực tế sau ưu đãi giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 421 triệu đồng. Thế nhưng, một số đại lý bán xe ở TPHCM thậm chí còn báo giá bản tiêu chuẩn số sàn của Skoda Slavia chỉ còn 380-390 triệu đồng, giảm tới khoảng 78-88 triệu đồng so với giá niêm yết.

Dù không phải là đại lý chính hãng của Skoda nhưng phía người bán cho biết đây đều là những chiếc xe mới 100%. Skoda Slavia hiện đang được trang bị động cơ 1.0L tăng áp, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 178 Nm đi kèm hộp số 6 cấp cho cả số sàn và số tự động.

Một điểm đáng chú ý là Slavia thuộc nhóm sedan cỡ B có nguồn gốc châu Âu, đồng thời được lắp ráp tại Việt Nam. Tuy nhiên, mạng lưới đại lý và độ phổ biến thương hiệu vẫn là những yếu tố người mua cần cân nhắc khi đặt cạnh các mẫu xe Nhật, Hàn cùng phân khúc.

MG G50: MPV 7 chỗ xuống dưới 400 triệu đồng

Nếu xét về kích thước và khả năng chở người, MG G50 là trường hợp đáng chú ý nhất trong nhóm xe đang được giảm giá mạnh. Mẫu xe MPV 7 chỗ cỡ trung này được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối tháng 3/2025 với giá khởi điểm từ 559-749 triệu đồng.

MG G50 có kích thước ngang với Toyota Innova Cross, Hyundai Custin nhưng lại cạnh tranh với nhóm xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross nhờ giá bán tương đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất tối đa 169 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm. Tùy phiên bản, động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp ly hợp kép.

MG G50 bản tiêu chuẩn đang có giá bán thấp ngang với một mẫu xe hạng A. Ảnh: Ngô Minh

Hiện phiên bản tiêu chuẩn MG G50 MT COM có giá niêm yết 559 triệu đồng. Theo thông tin từ các đại lý, xe VIN 2025 đang được áp dụng đồng thời nhiều mức hỗ trợ. Sau ưu đãi trực tiếp, giá xe còn khoảng 445 triệu đồng. Với một số khách hàng đủ điều kiện hưởng thêm chương trình dành cho khách mua xe thứ hai, mức hỗ trợ có thể thêm 50 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống khoảng 395 triệu đồng.

Với mức giá này, MG G50 số sàn trở thành mẫu MPV 7 chỗ có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc và rẻ ngang với các mẫu xe hạng A hiện đang bán trên thị trường.

Tuy nhiên, người mua cần lưu ý đây là mức giá mang tính chất chương trình tại đại lý, áp dụng cho xe VIN 2025 và có điều kiện cụ thể. Ngoài ra, nguồn gốc thương hiệu từ Trung Quốc và tâm lý e ngại về giá trị bán lại, chi phí sửa chữa dài hạn của một bộ phận khách hàng vẫn là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định mua xe.

MG ZS: SUV cỡ B giá chỉ từ 378 triệu đồng

Một mẫu xe MG khác cũng đang được ưu đãi mạnh tay để xả hàng tồn kho là ZS. Theo thông tin từ các đại lý, mẫu SUV cỡ B này đang được bán ở mức giá 378 triệu đồng cho bản STD và 438 triệu đồng bản LUX, thấp hơn lần lượt 140 triệu và 150 triệu đồng so với giá niêm yết hiện tại là 518-588 triệu đồng, chủ yếu áp dụng cho xe VIN 2025

MG ZS đang giảm giá sâu để dọn đường cho thế hệ mới chuẩn bị ra mắt vào tháng 9 này. Ảnh: Đại lý

Chính sách giảm giá của MG ZS được đưa ra trong bối cảnh các đối thủ như Mitsubishi Xforce cũng đang được hỗ trợ từ 60-72 triệu đồng, còn Toyota Yaris Cross giảm tới 50 triệu đồng. Với giá bán dưới 400 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, MG ZS hiện có giá sau ưu đãi thấp hơn cả những mẫu hatchback cỡ A bản số tự động như KIA Morning (439-469 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (405-455 triệu đồng).

Tại Việt Nam, MG ZS trang bị động cơ 1.5L, công suất 112 mã lực, mô-men xoắn cực đại 150 Nm đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Đây là cấu hình tương đối phổ biến trong nhóm SUV đô thị cỡ nhỏ.

Đáng chú ý, nguồn tin từ đại lý cho biết việc xả hàng MG ZS còn liên quan đến kế hoạch đưa thế hệ mới về Việt Nam. Thế hệ ZS mới được kỳ vọng có thêm lựa chọn hệ truyền động hybrid, qua đó tạo khoảng cách rõ hơn với mẫu xe hiện hành. Dự kiến, MG ZS thế hệ mới sẽ được giới thiệu trong tháng 9 này.

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