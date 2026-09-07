Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 9 với nhiều tín hiệu sôi động hơn khi tháng 7 Âm lịch đã sắp đi qua, tâm lý e ngại mua sắm trong tháng Ngâu của một bộ phận khách hàng dần được gỡ bỏ.

Đáng chú ý, để tranh thủ thời điểm nhu cầu mua sắm phục hồi, nhiều hãng xe và đại lý đang mạnh tay ưu đãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, Volkswagen Việt Nam giảm lệ phí trước bạ đồng loạt 5 mẫu xe với 14 phiên bản.

Với ưu đãi 100% phí trước bạ, mẫu SUV cao cấp Volkswagen Touareg (hai bản Elegance giá 2,368 tỷ và Touareg Luxury giá 2,768 tỷ đồng) được hưởng mức giảm cao nhất của hãng xe Đức, dao động từ 270-310 triệu đồng, đưa giá bán thực tế còn 2,429-2,789 tỷ đồng.

Đây là dòng SUV được định vị đầu bảng trong dải sản phẩm của Volkswagen Việt Nam, sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L (252 mã lực, 370Nm).

Volkswagen Golf lần đầu được giảm tới 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với Volkswagen Teramont X Platinum (giá niêm yết 2,168 tỷ đồng), ưu đãi lệ phí trước bạ được quy đổi thành mức giảm 217 triệu đồng, đưa giá bán của mẫu xe này xuống 1,951 tỷ đồng. Volkswagen Tiguan (giá niêm yết 1,688 và 1,999 tỷ đồng) cũng được giảm tương ứng 169 và 200 triệu đồng trong tháng 9.

Volkswagen Golf - dòng xe hatchback cỡ C có giá bán dễ tiếp cận nhất của thương hiệu Đức được giảm giá tương ứng 80 triệu đến 190 triệu đồng. Với giá niêm yết, từ 798 triệu đồng đến 1,898 tỷ đồng (cho phiên bản hiệu suất cao R Performance 4Motion), khuyến mãi trên đưa giá bán thực tế của dòng xe sản xuất tại nhà máy ở Wolfsburg xuống còn 709 triệu đến khoảng 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, các dòng SUV 6 chỗ và 7 chỗ của Teramont (gồm Teramont President, Teramont Pro và Teramont Pro Max) được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm 100-145 triệu đồng.

Các sản phẩm Teramont Pro và Teramont Pro Max được mở bán tại Việt Nam vào cuối tháng 3, đang được hãng giảm 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: VW

Hãng xe Nhật Bản Subaru cũng tiếp tục áp dụng mức giảm giá tiền mặt trong tháng 9 cho những mẫu SUV chủ lực của mình như Forester, Crosstrek và Outback, nhưng chủ yếu là các xe đời cũ, có năm sản xuất (số VIN) 2024 và 2025.

Đáng chú ý, mức giảm cao nhất lên tới 360 triệu đồng áp dụng cho Subaru Forester 2.0i-S EyeSight VIN 2024. Mẫu SUV này có giá niêm yết 1,199 tỷ đồng nhưng được giảm xuống còn 839 triệu đồng. Tuy nhiên số lượng xe còn lại là khá hạn chế.

Subaru Crosstrek VIN 2024 đang được giảm tới hơn 300 triệu đồng với số lượng khá hạn chế. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với mẫu B-SUV Crosstrek, Subaru áp dụng ưu đãi cho cả xe VIN 2024 và VIN 2025. Bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid VIN 2024 được ưu đãi tới 329 triệu đồng, giá bán còn 939 triệu đồng; bản 2.0 i-S EyeSight VIN 2024 giảm 289 triệu, xuống còn 809 triệu đồng. Trong khi đó, Crosstrek VIN 2025 được giảm ít hơn, dao động từ 200-270 triệu đồng nhưng số lượng không có nhiều.

Ở phân khúc cao hơn, Subaru Outback 2.5i-T EyeSight VIN 2025 có giá niêm yết 1,769 tỷ đồng, được áp dụng ưu đãi tiền mặt 144 triệu đồng, đưa giá bán còn 1,625 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe tiếp tục là mẫu xe Hyundai được ưu đãi mạnh nhất. Ảnh: HTV

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) cũng không đứng ngoài cuộc đua ưu đãi trong bối cảnh doanh số có xu hướng suy giảm. Trong đó, Santa Fe là mẫu xe tiền tỷ nhận mức giảm sâu nhất với tổng giá trị ưu đãi lên tới 220 triệu đồng trong tháng 9.

Hiện, Hyundai Santa Fe đang được giới thiệu tại Việt Nam với tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm cả 1 phiên bản hybrid. Giá niêm yết của Santa Fe dao động từ 1,069 - 1,269 tỷ đồng. Với mức ưu đãi đến hơn 200 triệu, giá bán thực tế của mẫu D-SUV này trong tháng 9 chỉ còn từ trên 850 triệu đồng.

Ngoài ra, Hyundai Tucson được ưu đãi 85 triệu đồng, và mức giảm 79 triệu với Creta. Trong khi đó, mẫu MPV cỡ nhỏ Stargazer có ưu đãi cao nhất lên tới 117 triệu đồng.

Với hãng Toyota, mẫu xe bán chạy nhất của Toyota - Yaris Cross được "tăng liều" khuyến mại. Cụ thể, Yaris Cross bản xăng được giảm 50 triệu đồng, đưa giá bán còn 600 triệu đồng; bản HEV được nâng ưu đãi lên 100% phí trước bạ, tương đương 74 triệu đồng, giá thực tế còn 654 triệu đồng.

Toyota Innova Cross lần đầu được hãng khuyến mại 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: TMV

Innova Cross và Corolla Cross cũng nằm trong danh sách ưu đãi bằng hình thức giảm 50% lệ phí trước bạ. Nhờ đó, Corolla Cross được hỗ trợ số tiền tương đương 41-43,5 triệu đồng, đưa giá còn 779-821,5 triệu đồng. Innova Cross có mức giảm 36,5-48 triệu đồng, đưa giá còn 693,5-912 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, làn sóng giảm giá và tăng khuyến mại trong tháng 9 không đơn thuần nhằm kích cầu sau tháng 7 Âm lịch mà còn cho thấy các hãng xe đang bước vào cuộc đua nước rút cho mùa bán hàng cuối năm.

Khi nhu cầu mua ô tô thường tăng cao từ quý IV, việc tung ưu đãi sớm được xem là cách các hãng tranh thủ giành khách, giải phóng xe tồn và tạo lợi thế doanh số trước đối thủ. Dự báo, cuộc đua này sẽ còn nóng lên trong những tháng tới, mang lại thêm nhiều lựa chọn và cơ hội mua xe giá tốt cho người tiêu dùng.

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