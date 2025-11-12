Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa thông báo tổ chức bán thanh lý loạt xe ô tô công theo phương thức niêm yết giá công khai.

Theo thông báo, 5 xe hiệu Toyota Hiace, sản xuất giai đoạn 1999–2003, có giá bán dao động từ 14,8 đến 15,2 triệu đồng/xe (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Đây là lô xe đã hết niên hạn sử dụng theo quy định áp dụng đối với xe chở người trên 9 chỗ ngồi (tối đa 20 năm), thuộc danh sách xe ô tô thu hồi, thực hiện thanh lý theo Quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành hồi tháng 9.

Các xe này trước đây thuộc quản lý của Bệnh viện Da liễu, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (cũ), Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo – Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Nhà khách UBND thành phố và Trường THPT Lê Quý Đôn.

Mẫu xe Toyota Hiace từng thịnh hành ở Việt Nam. Ảnh: Theo Hiace

Theo tìm hiểu, Hiace đời 1999–2003 thuộc thế hệ thứ 4 (mã H100) của Toyota, được Toyota Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản hoặc Thái Lan. Mẫu xe thuộc phân khúc xe thương mại hạng nhẹ – minibus/van cỡ trung, phục vụ chở người hoặc hàng hóa, "chung mâm" với Ford Transit, Nissan Caravan, Hyundai Starex. Xe có ưu thế về độ bền cao, máy khỏe, dễ sửa chữa, phù hợp vận tải hành khách đường dài hoặc xe đưa đón nhưng có nhược điểm là thiết kế cabin trước “mũi ngắn” (cab-over) nên độ an toàn thụ động thấp hơn các xe du lịch có nắp ca-pô.

Tùy thị trường, mẫu xe có 3 cấu hình máy phổ biến, trong đó, bản 2.8L diesel hút khí tự nhiên (máy 3L) là phổ biến nhất ở Việt Nam – đặc biệt các xe 16 chỗ chạy tuyến hoặc xe đưa đón. Dù đã hơn 20 năm, nhiều xe Toyota Hiace đời này vẫn còn hoạt động mạnh ở các tỉnh, đặc biệt là làm xe hợp đồng, xe tuyến ngắn. Phụ tùng (máy, hộp số, cầu, dàn gầm) vẫn dễ tìm ở "chợ xe cũ", hoặc các gara Toyota lâu năm. Tiêu chuẩn khí thải tương đương Euro 2, thuộc nhóm sẽ bị siết kiểm định tại đô thị lớn (Hà Nội, TP.HCM) khi áp dụng Quyết định về khí thải mới.

Người dân có nhu cầu có thể xem tài sản và hồ sơ liên quan trong giờ hành chính từ ngày 10 - 17 giờ ngày 14/11 tại Sở Tài chính Đà Nẵng (Trung tâm hành chính thành phố, đường Trần Phú).

Cuộc bán niêm yết tài sản sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 19/11 tại Sở Tài chính. Việc xác định người được mua tài sản sẽ được thực hiện ngay sau khi kết thúc cuộc bán. Do hết niên hạn sử dụng, lô xe này sẽ không được phép tham gia giao thông mà chỉ có thể được "tái sử dụng" cho mục đích trưng bày, hoặc lưu hành trong khuôn viên riêng, hoặc "giã phụ tùng" phục vụ cho sửa chữa, nghiên cứu...

Trước đó, hồi tháng 4, UBND TP Đà Nẵng cũng đã phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá 10 xe ô tô công dôi dư, với mức khởi điểm từ hơn 14 triệu đến hơn 470 triệu đồng, nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công và tăng thu ngân sách.

