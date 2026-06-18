Ngày 18/6, xã Lộc Hà tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026 cho gần 200 cán bộ làm công tác giảm nghèo tại các phòng, ban, đoàn thể cấp xã và cán bộ cốt cán các thôn.

Thông qua hoạt động tập huấn, xã Lộc Hà kỳ vọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Là địa phương ven biển có dân số đông, nhiều lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác thủy sản và dịch vụ, xã Lộc Hà xác định nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế, địa phương cũng chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và phổ biến thông tin đến người dân.

Trong thời gian một ngày, các học viên được tập huấn về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phương pháp và bộ công cụ thực hiện; công tác tổ chức triển khai chương trình giảm nghèo bền vững tại cơ sở; đồng thời được giải đáp các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Các đại biểu cũng được cập nhật kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn; chuẩn nghèo năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030; các chính sách tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Đáng chú ý, hội nghị còn lồng ghép nội dung hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng công dân số i-Hà Tĩnh và một số phần mềm tiện ích trên điện thoại thông minh. Đây là nội dung thiết thực giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao kỹ năng số, tăng hiệu quả tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin chính thống, các chính sách an sinh xã hội và dịch vụ công trực tuyến.

Tại hội nghị, các học viên đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thông qua hoạt động tập huấn, xã Lộc Hà kỳ vọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, góp phần đưa các chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm nghèo thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở và thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.