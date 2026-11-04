Nhiều thương hiệu smartphone Trung Quốc đã bị gỡ khỏi kệ hàng tại các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam để kiểm tra lỗi hiển thị sai chủ quyền trên bản đồ từ ứng dụng thời tiết.

Bắt đầu từ trưa 4/11, nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã tiến hành gỡ các sản phẩm smartphone thương hiệu Trung Quốc như Oppo, vivo, Xiaomi, Honor, Meizu, Techno, Nubia… khỏi các kệ hàng trưng bày của mình.

Một thương hiệu smartphone Trung Quốc bị gỡ khỏi kệ hàng tại một hệ thống bán lẻ ở Việt Nam. Ảnh: TV

Thông báo nội bộ từ một hệ thống bị rò rỉ cho thấy, toàn bộ các smartphone demo trên kệ đến từ các thương hiệu Trung Quốc đều buộc phải gỡ xuống; những sản phẩm thương mại bao gồm bóc hộp và không bóc hộp, các máy cũ… đều ngừng trưng bày và cất vào kho. Việc nhập máy cũ cũng phải ngừng lại, gỡ toàn bộ các quảng cáo liên quan đến các thương hiệu này khỏi cửa hàng.

Nguồn tin từ các hệ thống cho biết, việc gỡ bỏ này nhằm kiểm tra về lỗi hiển thị sai thông tin chủ quyền tên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên ứng dụng thời tiết của một số hãng smartphone đến từ Trung Quốc ở trên.

Phụ trách Marketing của một hãng smartphone Trung Quốc cũng xác nhận có sự việc trên.

Theo đó, từ ứng dụng thời tiết trên điện thoại của hãng, khi mọi người tìm kiếm quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) đã hiện ra kết quả sai lệch hoàn toàn về chủ quyền. Hãng sau khi phát hiện đã nhanh chóng xử lý bằng cách đưa ra bản cập nhật để khắc phục sự cố và hiện tại mọi việc đã được kiểm soát.

“Đây là ứng dụng của bên thứ ba cung cấp chứ không phải do hãng phát triển. Ngay sau khi ghi nhận sự việc, hãng đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết để khắc phục triệt để vấn đề. Đến thời điểm hiện tại, sự cố đã được khắc phục”, vị đại diện này cho biết.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, bản chất sự việc này xuất phát từ một ứng dụng thời tiết có tên AccuWeather, đây là ứng dụng của một công ty truyền thông Mỹ cung cấp dịch vụ thương mại dự báo thời tiết trên toàn thế giới.

Theo đó, ứng dụng này khi cài đặt vào bất kỳ điện thoại của hãng nào, xong tiến hành search các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên bản đồ, đều hiện ra thông tin hoàn toàn sai lệch và vi phạm nghiêm trọng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hiện ngay cả trên website của ứng dụng này cũng hiển thị sai tương tự.

Một số hãng Trung Quốc khi đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế đã sử dụng nguồn dữ liệu từ ứng dụng này, khiến cho việc hiển thị trở nên sai lệch như trên.