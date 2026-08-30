Realme hiện được xem là thương hiệu đi đầu xu hướng này, trong khi OPPO, Vivo, Redmi và POCO cũng được cho là đang chuẩn bị những mẫu smartphone có dung lượng pin tương đương.

Mẫu điện thoại Vivo được đồn đoán có pin 10.000 mAh. Ảnh: PhoneArena

Realme khai màn cuộc chiến 10.000 mAh

Theo danh sách sản phẩm tháng 8/2026 của 91mobiles, hiện có tới 5 phiên bản smartphone thuộc dòng realme tầm trung được trang bị viên pin dung lượng khoảng 10.000 mAh, cho thấy công nghệ pin siêu lớn không còn chỉ xuất hiện trên những thiết bị cao cấp.

Các mẫu máy được liệt kê gồm realme P4 Power, realme Narzo Power, realme P4 Power 256GB và những phiên bản nâng cấp bộ nhớ của hai dòng sản phẩm này.

Điểm đáng chú ý nhất trên các mẫu realme P4 Power và Narzo Power là viên pin có dung lượng lên tới 10.001 mAh. Đây là con số lớn hơn đáng kể so với mặt bằng chung của smartphone hiện nay, khi nhiều thiết bị vẫn chỉ sử dụng pin khoảng 5.000-6.000 mAh.

Không chỉ sở hữu pin lớn, các mẫu máy này còn hỗ trợ sạc nhanh 80W và màn hình AMOLED kích thước 6,8 inch. Tùy phiên bản, máy được trang bị RAM 8GB hoặc 12GB, đi kèm bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB.

Toàn bộ 5 model trong danh sách đều sử dụng chip MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Hệ thống camera phía sau gồm camera chính 50MP kết hợp camera góc siêu rộng 8MP, trong khi camera trước có độ phân giải 16MP.

OPPO, Vivo, Redmi và POCO không muốn đứng ngoài cuộc

Cuộc đua pin siêu lớn nhiều khả năng sẽ không dừng lại ở realme. OPPO được đồn đoán đang phát triển một smartphone thuộc dòng F với viên pin 10.000 mAh. Trong khi đó, chính realme cũng có thể tiếp tục mở rộng dòng Number Series bằng một mẫu điện thoại khác sở hữu dung lượng pin tương tự.

Vivo cũng được cho là đang chuẩn bị Vivo V80 Lite 5G với pin 10.000 mAh. Nếu thông tin này chính xác, Vivo sẽ trở thành một trong những thương hiệu lớn tiếp theo đưa dung lượng pin cực lớn xuống phân khúc smartphone phổ thông và cận cao cấp.

Ở phía Redmi, mẫu Redmi Note 17 Pro Max được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin có dung lượng tương đương. POCO cũng có thể tham gia cuộc đua với POCO X8 Power, biến pin 10.000 mAh thành một trong những điểm cạnh tranh quan trọng giữa các thương hiệu smartphone Trung Quốc.

Pin 10.000 mAh có thể trở thành tiêu chuẩn mới?

Việc nhiều hãng cùng hướng tới dung lượng pin 10.000 mAh cho thấy chiến lược của ngành smartphone đang có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ tập trung vào thiết kế mỏng, hiệu năng hay camera, các nhà sản xuất ngày càng chú trọng khả năng sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Pin 10.000 mAh có thể trở thành tiêu chuẩn mới cho smartphone? Ảnh: Gizmochina

Dung lượng pin lớn cũng đang được kết hợp với công nghệ sạc nhanh để giải quyết nhược điểm cố hữu của những viên pin khổng lồ: thời gian sạc lâu. Nếu tốc độ sạc tiếp tục được cải thiện, người dùng có thể sở hữu smartphone hoạt động trong thời gian dài hơn mà không phải thường xuyên tìm đến bộ sạc.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng sử dụng điện thoại cho game, video, mạng xã hội, AI và các tác vụ nặng, pin smartphone 10.000 mAh có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh thực sự. Và nó có thể nhanh chóng từ một tính năng gây chú ý trở thành xu hướng chủ đạo trong thời gian tới.

(Theo NDTV, Gizmochina)