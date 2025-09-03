Trong Thư cảm ơn, Ban Chỉ đạo khẳng định các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đặc biệt là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình đã thành công tốt đẹp, lan tỏa tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng.

Ban Chỉ đạo trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân quân, du kích; gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước; đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước gửi lời cảm ơn tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... Ảnh: Phạm Hải

Lời cảm ơn cũng được gửi đến đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; lãnh đạo các chính Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân các nước anh em, các tổ chức quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ, tham dự Lễ kỷ niệm, gửi điện chúc mừng; các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và các địa phương; các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ trong các khối diễu binh, diễu hành; các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp, nhà tài trợ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên báo chí, xuất bản.

Ban Chỉ đạo gửi lời cảm ơn tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, thanh thiếu nhi và đội ngũ diễu binh các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo trân trọng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND và toàn thể nhân dân Hà Nội đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành công của sự kiện.

Những đóng góp ấy đã góp phần lan tỏa thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị tới bạn bè quốc tế; đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.

Ban Chỉ đạo Trung ương khẳng định: Sự thành công của các hoạt động và Lễ kỷ niệm lần này một lần nữa chứng minh chân lý “Mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt sẽ tiếp tục trở thành động lực to lớn đưa Dân tộc Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.

Bộ Quốc phòng có thư gửi các cơ quan báo chí

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã có thư gửi các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội. Trong Thư nêu, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công diễu binh, diễu hành để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân, bạn bè quốc tế, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Hình ảnh buổi lễ diễu binh, diễu hành được báo VietNamNet đăng tải. Ảnh: Phạm Hải

Thành công của diễu binh, diễu hành đã phản ánh sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự hết lòng yêu thương, đùm bọc của Nhân dân.

Lễ diễu binh, diễu hành đã khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn, sự tin yêu của các tầng lớp Nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững tin bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội đã kịp thời cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên năng động, sáng tạo, nhiệt tình, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Quân đội ngày đêm miệt mài luyện tập trên các thao trường, bãi tập.

“Các đồng chí đã "vượt nắng, thắng mưa" xây dựng, đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, truyền hình, phát thanh trực tiếp diễu binh, diễu hành, góp phần lan tỏa sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp ‘Bộ đội Cụ Hồ’ thời kỳ mới, đến Nhân dân và bạn bè quốc tế”, Thư của Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan báo chí; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.