Sáng nay tại Ga Hà Nội, hàng trăm người dân đến động viên và chia tay các lực lượng diễu binh sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).
Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải đến động viên các khối diễu binh thuộc Quân khu 5 và Quân đoàn 34 trước khi rời Hà Nội về đơn vị.
Nhiều người dân mang theo hoa tươi, cờ Tổ quốc, quà tặng là gấu bông, đồ thủ công tặng các chiến sĩ trước giờ lên tàu. Những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt lưu luyến và lời cảm ơn chân thành từ nhân dân tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp cho cán bộ, chiến sĩ trước lúc lên đường.
Cái nắng chói chang không làm ảnh hưởng đến buổi tiễn chân các chiến sĩ. Khung cảnh tại sân ga vừa trang nghiêm, xúc động, đậm tình quân dân, thể hiện truyền thống "quân với dân như cá với nước", đồng thời khép lại một chặng đường rèn luyện, cống hiến đầy ý nghĩa của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Quá trưa, gần sát đến giờ lên đường, không khí càng trở nên sôi động. Hàng trăm người đứng dọc sân ga hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng" để tiễn đoàn quân về các đơn vị. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay như tiếp thêm sức mạnh cho hành trình trở về.
Dự kiến chiều tối nay các cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34, Quân khu 7, Quân khu 9 sẽ cơ động ra Ga Hà Nội để trở về đơn vị. Ngoài ra một số đơn vị, lực lượng sẽ di chuyển bằng ô tô, máy bay.
Nhờ sự gian khổ tập luyện trong nhiều tháng, các chiến sĩ của hai lực lượng Quân đội và Công an đã góp phần đem lại một lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thành công, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân Việt Nam.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của nhiều lực lượng trong đó có lực lượng vũ trang. Các chiến sĩ quân đội bắt đầu cơ động về lại đơn vị từ hôm nay.
Sáng 2/9, những bước chân người lính vang lên giữa lòng Hà Nội trong sự dõi theo của cả triệu người dân. Không chỉ là lễ diễu binh mà đó còn là thời khắc quân và dân hòa cùng nhịp trong ngày Tết Độc lập.