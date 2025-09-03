Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải đến động viên các khối diễu binh thuộc Quân khu 5 và Quân đoàn 34 trước khi rời Hà Nội về đơn vị.

Nhiều người dân mang theo hoa tươi, cờ Tổ quốc, quà tặng là gấu bông, đồ thủ công tặng các chiến sĩ trước giờ lên tàu. Những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt lưu luyến và lời cảm ơn chân thành từ nhân dân tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp cho cán bộ, chiến sĩ trước lúc lên đường.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn động viên, tiễn các chiến sĩ.

Cái nắng chói chang không làm ảnh hưởng đến buổi tiễn chân các chiến sĩ. Khung cảnh tại sân ga vừa trang nghiêm, xúc động, đậm tình quân dân, thể hiện truyền thống "quân với dân như cá với nước", đồng thời khép lại một chặng đường rèn luyện, cống hiến đầy ý nghĩa của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Quá trưa, gần sát đến giờ lên đường, không khí càng trở nên sôi động. Hàng trăm người đứng dọc sân ga hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng" để tiễn đoàn quân về các đơn vị. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay như tiếp thêm sức mạnh cho hành trình trở về.

Dự kiến chiều tối nay các cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34, Quân khu 7, Quân khu 9 sẽ cơ động ra Ga Hà Nội để trở về đơn vị. Ngoài ra một số đơn vị, lực lượng sẽ di chuyển bằng ô tô, máy bay.

Các chiến sĩ rạng rỡ tạm biệt Thủ đô.

Các chiến sĩ vui vẻ hát giao lưu trước giờ tàu chạy.

Nguyễn Trần Bảo Ngọc từ TPHCM ra Hà Nội để cổ vũ, ủng hộ người yêu là chiến sĩ Hoàng Mạnh Đức (khối Tác chiến không gian mạng) tham gia diễu binh. Hai người quen biết nhau từ đợt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Nay cô ra sân ga tiễn người yêu về đơn vị tại Gia Lai.

Cựu chiến binh Cao Kim Thông (phường Văn Miếu) chia sẻ, từng chiến đấu tại Quảng Trị, ông ra ga từ 11h để chia tay các chiến sĩ.

Nam chiến sĩ trân trọng những món quà và tình cảm của người dân, đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ của đời binh nghiệp.

Các chiến sĩ lưu luyến cảm ơn tình cảm của người dân trước khi tàu lăn bánh.

Nguyễn Thị Hiền Lương cầm trên tay tấm bảng kín chữ kí của các chiến sĩ khối Nam dân quân tự vệ. Cô cho biết có mặt từ sáng để chờ tặng quà chia tay các chiến sĩ

Một số người tranh thủ trao đổi số điện thoại để liên lạc.

Người dân cầm cờ hoa cùng nhân viên ga tàu hát tặng các chiến sĩ.