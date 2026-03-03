Lời chúc bố mẹ gửi con nhập ngũ

- Con lên đường nhập ngũ, bố mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe, bình an và vững vàng trên chặng đường rèn luyện phía trước.

- Hãy yên tâm học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội. Gia đình luôn là hậu phương vững chắc, dõi theo và ủng hộ con bằng tất cả yêu thương.

- Mong con giữ vững ý chí, sống kỷ luật, bản lĩnh, không ngừng nỗ lực để trưởng thành hơn mỗi ngày.

- Môi trường quân ngũ sẽ có nhiều thử thách và gian khó, nhưng cũng chính là nơi tôi luyện ý chí, hun đúc bản lĩnh và tinh thần của một người đàn ông trưởng thành.

- Bố mẹ tin tưởng con sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và quê hương.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, sinh hoạt điều độ, chấp hành nghiêm kỷ luật và luôn quan tâm, động viên đồng đội.

- Dù ở bất cứ nơi đâu, con vẫn luôn là niềm tự hào, là nguồn động viên lớn lao của gia đình.

- Hãy coi quãng thời gian trong quân ngũ là hành trang quý báu, là nền tảng vững chắc cho tương lai sau này.

- Bố mẹ luôn dõi theo từng bước trưởng thành của con, tự hào về sự nỗ lực và bản lĩnh của con trên hành trình phụng sự Tổ quốc.

- Chúc con lên đường vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về trưởng thành, chín chắn và bản lĩnh hơn.