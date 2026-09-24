Ca hiến tạng đặc biệt

Ngày 24/9, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) thực hiện ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 6 tại bệnh viện. Đặc biệt, người hiến là một nhân viên y tế đã gắn bó với chính nơi đây.

Người hiến tạng là bà B.H.A., 52 tuổi, công tác tại Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bà A. nhập viện lúc 16h34 ngày 20/9 trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và dị dạng mạch máu não thể hang.

Dù được các bác sĩ điều trị và theo dõi tích cực, tình trạng của bà diễn biến nặng. Hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá bệnh nhân chết não theo quy định.

Cả ba lần đánh giá, vào 23h ngày 23/9 và 5h, 11h ngày 24/9, đều xác định người bệnh đủ tiêu chuẩn kết luận chết não.

Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình bà A. đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn là đồng ý hiến tạng của người thân để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép.

Các y bác sĩ tri ân nữ đồng nghiệp. Ảnh: BVCC.

Ca hiến tạng có sự phối hợp của Trung tâm điều phối và ghép tạng Quốc gia và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Hai thận được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong đó một quả thận được ghép cho chính cháu của bà A. Gan được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho những người bệnh phù hợp.

Bác sĩ Bùi Hoàng Thảo - Phó trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Phụ trách phòng công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ, trong 33 năm qua, bà A. luôn là cán bộ gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần cống hiến, yêu quý bệnh viện, đồng nghiệp, bệnh nhân và cộng đồng.

Lan tỏa thêm nghĩa cử cao đẹp

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết khi bà A. nhập viện, ông chỉ đạo các bộ phận tập trung mọi nguồn lực chuyên môn để điều trị cho đồng nghiệp. Ông không nghĩ tình trạng của bà lại diễn biến nhanh đến vậy.

“Nhiều khi chị chào tôi nhưng tôi bận quá, lúc nào cũng đi nhanh chỉ chỉ kịp cười với chị, không kịp chào lại. Đến giờ, tôi vẫn ân hận về điều đó", ông Long chia sẻ trong niềm thương tiếc.

Ca lấy tạng được thực hiện ngay trong chiều 24/9. Ảnh: BVCC.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hôm nay là ngày buồn của bệnh viện nhưng trong sự thương tiếc còn có niềm tự hào. Trong nỗi đau mất người thân, gia đình bà A. vẫn lựa chọn hiến tạng. Nghĩa cử ấy khiến tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện xúc động và trân trọng.

“Thân thể chị vẫn ở lại với người bệnh khác, tấm lòng của chị và gia đình là điều quá tuyệt vời với bệnh viện và cả xã hội. Thay mặt toàn thể bệnh viện, tôi xin tri ân chị và gia đình”, ông Long nói.

Tiến sĩ Long cho biết bệnh viện sẽ chăm lo chu đáo các thủ tục hậu sự cho bà A. và tiếp tục đồng hành, quan tâm đến gia đình trong thời gian tới.

TS Long cho biết sẽ vận dụng tối đa chính sách cho nhân viên y tế. Đồng thời, bệnh viện đề xuất lên Bộ Y tế, UBNDTP Hà Nội, Sở Y tế có những khen tặng xứng đáng dành cho bà A.

Bà A. có hai người con. Người con lớn đã tốt nghiệp Đại học Dược, người con thứ hai đang học năm thứ nhất tại Đại học Y Hà Nội. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết bệnh viện sẽ hỗ trợ, đồng hành với hai người con trong quá trình học tập và làm việc. Nếu gia đình có nguyện vọng, người con lớn có thể vào làm việc tại bệnh viện.

“Chúng tôi muốn đồng hành với các cháu ngay từ những ngày đầu bước vào giảng đường đại học, không chỉ bằng sự hỗ trợ trước mắt mà còn bằng sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng từ xa và lâu dài cho thế hệ kế cận của bệnh viện”, ông Long chia sẻ.

Phó giám đốc bệnh viện và các bác sĩ tri ân nữ sinh qua đời hiến tạng Nữ sinh viên bị đột quỵ xuất huyết não không thể qua khỏi, gia đình đã hiến tạng của bệnh nhân để cứu những người đang nguy kịch.