Tối 26/12, Soobin có những chia sẻ về hành trình gần 15 năm hoạt động nghệ thuật cùng các nghệ sĩ như Hoàng Touliver, Binz, Rhymastic… trong buổi gặp gỡ báo chí.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nam ca sĩ chia sẻ: "Trong suốt 15 năm, chúng tôi có lúc thành công nhưng cũng có lúc vất vả. Đến hôm nay, đó là cả một hành trình dài với tất cả sự cố gắng”.

Soobin nhấn mạnh, chỉ có âm nhạc và tình yêu với âm nhạc là động lực duy nhất giúp anh và các nghệ sĩ vượt qua mọi khó khăn. "Âm nhạc là đích đến duy nhất. Tôi thấy mình may mắn khi được là một trong những thành viên của nhóm”, anh bộc bạch.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn chia sẻ tại sự kiện.

Sau 15 năm hoạt động, đến năm 2020, nhóm nghệ sĩ đã chính thức thành lập đơn vị riêng. Trải qua 5 năm với nhiều thành tựu lẫn khó khăn, Soobin cho biết: “Các nghệ sĩ trong Spacespeakers gặp nhau là duyên phận. Chơi và gắn bó với nhau từ lúc còn là những thanh niên 'đường phố', giờ đây ai cũng có gia đình hạnh phúc, công việc ổn định - đó là điều vô giá”.

Nhắc đến những bài học nghề nghiệp, Soobin nhớ lại chia sẻ của nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver "Mình không nên quan tâm những chuyện gì khác, việc của mình là nên yêu nhạc và các em hãy nhớ kỹ điều đấy”.

"Đó là kim chỉ nam để tôi làm việc và tiếp tục thành công đến tận bây giờ - luôn luôn yêu âm nhạc. Có những thứ không nên quan tâm - hãy gạt đi, nhiệm vụ chính là âm nhạc và làm tốt nó. Bởi vì âm nhạc là câu trả lời với khán giả, với những người yêu quý mình có khả năng chinh phục họ”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Tại sự kiện, Soobin cũng bày tỏ cảm xúc sau màn trình diễn của nhóm nhạc FIRSTGENE gồm các 5 thành viên gồm: LEZII, StillaD, SUGI, BIKAY và Wishty Eazy. Đây là nhóm nhạc mới của Spacespeakers.

"Sau khi xem màn trình diễn của các bạn, tôi rất xúc động. Những gì FIRSTGENE mang lại hôm nay giống như cảm xúc khi chúng tôi mới bắt đầu ngày xưa - mỗi người một nơi, một công việc, một cá tính khác nhau nhưng chỉ vì tình yêu âm nhạc nên tập hợp lại, làm nhạc chung với mục tiêu làm nhạc hay”, Soobin chia sẻ.

Nhóm FIRSTGENE và Soobin.

Đại diện nhóm FIRSTGENE, nghệ sĩ Wishty Eazy bộc bạch mong mọi người nhìn thấy ngọn lửa khát khao trong nhóm, hạnh phúc, biết ơn vì được làm nghệ thuật, được cống hiến cho âm nhạc và khán giả, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những góp ý thẳng thắn để hoàn thiện.

