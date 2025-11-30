Ba thế hệ nghệ sĩ hội ngộ

Điểm nhấn đặc biệt nhất của đêm diễn chính là sự xuất hiện của NSND Huỳnh Tú - bố của Soobin cùng Binz và đội hình top 11 Tân binh thăng cấp gồm: Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Swan Nguyễn, Long Hoàng, Duy Lân, Đức Duy, Phúc Nguyên, minhtin, Lâm Anh và Wonbi tạo nên bức tranh ba thế hệ nghệ sĩ cùng tôn vinh âm nhạc dân tộc.

Mở màn chương Văn hóa, các học trò của Soobin trong chương trình Tân binh toàn năng trình diễn ấn tượng ca khúc Gương vỡ làm lành mang đậm màu sắc dân gian với giai điệu sử dụng chất liệu Ngũ cung.

Tiếp nối là màn biểu diễn đầy xúc động giữa ba thế hệ trong Mục hạ vô nhân. Soobin, NSND Huỳnh Tú và Binz cùng hóa thân thành những thầy bói, ông đồ ngồi hát xẩm với trang phục truyền thống, tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ giữa lòng sân khấu hiện đại. Đặc biệt, Soobin chơi đàn bầu - nhạc cụ gắn bó với anh từ thuở nhỏ.

Xúc động chia sẻ về hành trình 30 năm gắn bó với Mục hạ vô nhân, NSND Huỳnh Tú bày tỏ: "Đời của tôi, giai điệu này chỉ cất lên ở đồng bằng châu thổ sông Hồng thôi. Bây giờ Mục hạ vô nhân lại có mặt ở giữa thành phố đẹp đẽ, xinh đẹp và lộng lẫy như thế này. Ước mơ của tôi là đem Mục hạ vô nhân được gieo vào lòng các bạn. Hôm nay, Mục hạ vô nhân đã để lại một tình cảm tốt đẹp trong tâm tưởng của các bạn, đấy là điều hạnh phúc đối với tôi trong cuộc đời âm nhạc cho đến bây giờ".

NSND Huỳnh Tú, Soobin và Binz

Binz thừa nhận lúc đầu sợ vì xẩm rất bí ẩn, cần phải học và hiểu rõ linh hồn của nó. Sau cuộc nói chuyện với NSND Huỳnh Tú, anh cảm thấy tự tin hơn và coi đây là cơ hội học thêm một thể loại nghệ thuật dân tộc. Anh khẳng định nếu Soobin mời tham gia dự án về âm nhạc dân gian, "anh sẽ chơi với em 100%".

Soobin và bố - NSND Huỳnh Tú giao lưu khán giả:

Kết thúc chương Văn hóa, NSND Huỳnh Tú gửi lời: "Làm âm nhạc đã khó rồi mà âm nhạc có màu sắc, có tính bản địa khó hơn nhiều. Bố chúc các con hãy tiếp tục con đường sự nghiệp bằng tiếng nói của hồn cốt dân tộc. Chỉ có hồn cốt dân tộc mới đem lại cho các con một con đường vững và dài".

Sau đó, Soobin tiếp tục chinh phục khán giả với Ngồi tựa mạn thuyền khi xuất hiện trong trang phục cổ, treo mình lơ lửng trên không ở độ cao khoảng 8m cách mặt đất vừa múa vừa hát theo phong cách đương đại. Dù ở vị trí khó giữ thăng bằng, nam ca sĩ vẫn thực hiện các động tác múa đẹp mắt. Sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nhạc cụ truyền thống, giữa công nghệ sân khấu tiên tiến và văn hóa nghệ thuật dân gian đã tạo nên trải nghiệm thẩm mỹ độc đáo mà ít nghệ sĩ Vpop có thể thực hiện.

Tiết mục "Mục hạ vô nhân":

Hành trình cảm xúc từ bùng nổ đến sâu lắng

Soobin đã dàn dựng concert như một hành trình cảm xúc đa chiều, hát live các ca khúc, chơi trống, chơi piano, chơi đàn bầu, hát xẩm, nhảy và múa theo nhiều trường phái khác nhau.

Chương Ngẫu mở màn với áo len trắng, quần da đen, Soobin bùng nổ với loạt hit Đã đến lúc, Blackjack, Superstar và Hey. Nam ca sĩ cởi áo khoác, thực hiện màn trình diễn với dây thừng khiến khán giả không ngừng hò reo. Tiết mục Superstar như lời tuyên ngôn khẳng định vị thế của Soobin trong âm nhạc Việt.

Soobin biến hóa đa dạng trong concert.

Chương Sexy chuyển sang phong cách gợi cảm khi Soobin thay trang phục áo lưới đính tua rua, tiếp tục làm nóng sân khấu với Bật nó lên, Lu mờ, Ai mà biết được, Trò chơi. Sau đó, nghệ sĩ khách mời VSTRA bất ngờ xuất hiện trình diễn Khóc xong rồi buông đầy năng lượng. Soobin tiết lộ đây là lần đầu tiên cả 2 đứng chung sân khấu, kể lại kỷ niệm khi VSTRA nhắn tin muốn viết bài cho anh.

Chương Ballad, Soobin diện vest trắng thanh lịch, ngồi bên cây đàn piano trắng giữa làn khói mờ ảo, tự tay chơi phần intro cùng dàn nhạc giao hưởng. Những ca khúc Anh đã quen với cô đơn, Nếu ngày ấy, Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im, Giá như và Tháng năm lần lượt vang lên. Nam ca sĩ thổ lộ ngày xưa hát ballad như một cậu bé ngô nghê, giờ những ca từ ấy là cảm xúc của một người đàn ông trưởng thành.

Soobin mang nhiều màu sắc âm nhạc lên concert.

Ở chương PM (những bài hát nội tâm, chủ đề màn đêm, hoàng hôn), Soobin tiếp tục với Cao gót, Dancing in the dark. Màn song ca đặc biệt với Rhymastic tạo nên không gian cảm xúc sâu lắng qua hai ca khúc Ngổn ngang và Sẽ quên em nhanh thôi.

Với chương AM (những bài hát bừng sáng, sôi động) khép lại concert, Soobin khoác lên mình bộ áo nhung thêu tinh xảo, quần bóng lấp lánh với Sunset in the city, Kingdom, Day dream, Beautiful monster. Anh chơi trống solo đầy ấn tượng, liên tục đốt cháy sân khấu bằng loạt ca khúc năng lượng, vũ đạo mạnh mẽ kết hợp pháo hoa và kết màn với Ai cũng phải lớn đặc biệt xúc động.

Lời tâm sự xúc động và thông điệp nhân văn

Trước khi thể hiện tiết mục cuối cùng, Soobin ngồi xuống tâm sự với khán giả hơn 6 phút. Anh thừa nhận rất ngại và sợ khi dùng tên "all-rounder" vì quá lớn lao, sợ mình không làm được. Trong những ngày vừa qua, fan của anh làm từ thiện, dự án, chuẩn bị đồ ăn cho cả ê-kíp, làm booth, đèn led trải dài khắp thành phố khiến Soobin choáng ngợp.

Nam ca sĩ nói: "Tôi thấy mọi người chiều tôi quá, đôi khi tôi vô tư khiến mọi người buồn. Tôi nhận ra trưởng thành là biết mỉm cười với những điều đã làm ta khóc, biết cảm ơn những người đã từng rời đi. Mọi người hứa dù thế nào cũng nắm tay nhau và không buông nhé. Nếu mọi người vì Soobin, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã không lung lay".

Về mặt đầu tư, sân khấu đêm cuối được trang bị hệ thống LED toàn phần hiện đại rộng hơn 2 đêm concert trước tại Hà Nội. Soobin kết hợp với live band cùng dàn nhạc giao hưởng, tạo trải nghiệm chất lượng cao cấp.

Khoảng 15.000 khán giả đã có mặt tại concert cuối trong năm của Soobin.

Trước đêm diễn, Soobin cùng SS Label đóng góp 500 triệu đồng và kêu gọi khán giả quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ. Tổng kết, số tiền ủng hộ đã lên tới 1,25 tỷ đồng, được gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ba đêm concert All-rounder là thành tựu lớn của Soobin trong năm 2025, minh chứng cho sự trưởng thành của một nghệ sĩ đa tài, biết kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật và nhân văn.

Ảnh: BTC, video: HM