Soobin ra mắt MV kết hợp với bố - NSND Huỳnh Tú và NSND Tự Long

Chiều 10/11, Soobin tổ chức họp báo ra mắt MV Mục hạ vô nhân và concert Soobin live concert: All-rounder the final tại TPHCM. Sự kiện đánh dấu 2 cột mốc đặc biệt trong hành trình 15 năm nghệ thuật của nam ca sĩ, khép lại một năm 2025 rực rỡ.



Xúc động khi đứng trước đông đảo nghệ sĩ, truyền thông và cộng đồng người hâm mộ, Soobin cho biết lần cuối cùng anh tổ chức họp báo là vào năm 2020 cho dự án EP The playah. Sau 5 năm, anh trải qua nhiều dự án và giờ đây có thêm những sản phẩm mới thấy tự hào.

Ca sĩ Soobin.

MV Mục hạ vô nhân là bước đi đột phá khi Soobin đưa chất liệu Xẩm Việt Nam hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại. Anh kể lại quá trình sáng tác ca khúc này cùng Binz diễn ra khá tự nhiên trong một buổi chiều tại công ty. Khi SlimV và Binz ở lại, Soobin ngân nga vài câu, cả hai cùng cảm thấy ý tưởng này hay và từ đó bài hát được hình thành.

Binz nói ban đầu thấy Xẩm rất xa lạ và hơi sợ, nhưng sau khi nói chuyện với NSND Huỳnh Tú đã hiểu được linh hồn của bài hát, biết được mình nên nói gì, ranh giới sáng tạo ở đâu.

NSND Huỳnh Tú, NSND Tự Long đóng trong MV "Mục hạ vô nhân":

Từ nền tảng được học về âm nhạc truyền thống trong gia đình và nhạc viện, Soobin nhấn mạnh thế hệ nghệ sĩ hiện tại có trách nhiệm gìn giữ và đưa âm nhạc truyền thống vào sản phẩm của mình để tiếp cận được nhiều người hơn. Anh mong muốn các thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ có những tác phẩm liên quan đến văn hóa và truyền thống đẹp nhất của Việt Nam.

Đạo diễn Phương Vũ cho biết Soobin muốn sản phẩm mang phong cách dân gian trẻ trẻ, đưa những sáng tạo mới mẻ, hiện đại vào chất liệu truyền thống và kể một câu chuyện thú vị, không bình thường.

NSND Huỳnh Tú, Soobin và Binz.

Quá trình sản xuất MV vất vả khi ê-kíp phải quay liên tục ở nhiều địa điểm như Hà Nội, Ninh Bình, Đắk Lắk. Slide ảnh đầu tiên dài tới 350 slide. Đây là MV đầu tiên Soobin quay tận 4 ngày ở những địa điểm xa và vất vả.

Khi được hỏi về việc tham dự concert quốc tế gần đây của G-Dragon, Soobin cho biết đây là sự kiện đầu tiên đi xem của nghệ sĩ nước ngoài và thấy mở mang rất nhiều.

Nam ca sĩ quan sát kỹ sân khấu, đèn, âm thanh, pháo và tất cả các yếu tố, theo dõi cách nghệ sĩ quốc tế giao lưu và kiểm soát sân khấu. Điều này giúp anh có thêm nhiều kinh nghiệm cho concert All-rounder The Final. Nếu có cơ hội, anh muốn đi xem những nghệ sĩ yêu thích như Bruno Mars.

Soobin nói về G-Dragon:

Soobin live concert: All-rounder The Final sẽ được mở rộng quy mô từ sân khấu trong nhà sang không gian ngoài trời hoành tráng nhưng vẫn giữ nguyên concept của 2 ngày đầu. Concert có sự kết hợp giữa Soobin và dàn khách mời đẳng cấp gồm Binz, Rhymastic... sẽ diễn ra ngày 29/11/2025 tại TPHCM.

Tại họp báo, Soobin công bố chiến dịch cộng đồng Xẩm đến trường - dự án hướng đến việc đưa Xẩm đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động workshop, giảng dạy và trải nghiệm tại 3 điểm trường ở 3 miền Bắc - Trung - Nam. Dự án dự kiến triển khai vào tháng 12/2025.

Khôi Minh kết hợp âm nhạc đương đại và chất liệu dân gian

Ca sĩ Khôi Minh (tức nhà báo Nguyễn Mạnh Hà) cũng vừa ra mắt MV Chuyện cổ tích về cha. Ca khúc như lời tri ân dành cho những người cha - người âm thầm hy sinh, chịu đựng và yêu thương con theo cách ít khi nói thành lời.

Không chỉ là câu chuyện cá nhân, Chuyện cổ tích về cha còn phản ánh một thực tế phổ biến trong nhiều gia đình Việt: sự mất kết nối giữa các thế hệ, đặc biệt là giữa cha và con trai. Người cha thường thể hiện sự nghiêm khắc, định hướng bằng áp đặt; còn người con lại muốn tự khẳng định bản thân, thoát khỏi "cái bóng" của cha. Hai thế hệ dần lệch pha trong cảm xúc, để rồi khi khoảng cách trở nên quá lớn, nhiều điều muốn nói lại chẳng thể nói ra.

"Bài hát và MV ra đời với mong muốn đánh thức sự quan tâm, nhu cầu kết nối giữa các thế hệ trong gia đình, để cha mẹ và con cái có thêm thời gian ý nghĩa bên nhau, thấu hiểu nhau hơn", Khôi Minh chia sẻ.

MV đơn giản nhưng gợi hình và đầy cảm xúc.

Chuyện cổ tích về cha được viết với giai điệu slow-rock vừa ngọt ngào vừa giằng xé. Ca khúc được hòa âm bởi nhạc sĩ trẻ Nguyễn Tài Đức - người khiếm thị bẩm sinh nhưng đã tốt nghiệp xuất sắc khoa piano jazz (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Phần mix và cố vấn sản xuất do nghệ sĩ guitar Trần Thanh Phương đảm nhận, người cũng có màn độc tấu đầy cảm xúc trong bản phối.

MV Chuyện cổ tích về cha sử dụng hình ảnh, phục trang, diễn xuất và vũ đạo đặc sắc của thể loại hề gậy trong nghệ thuật chèo. Sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và chất liệu dân gian không chỉ tạo hiệu ứng thẩm mỹ mới lạ mà còn gợi lại không khí sân khấu truyền thống đầy xúc cảm.

Đạo diễn Hà Đỗ - người từng đoạt Giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục Phim ngắn xuất sắc cho biết, ý tưởng đưa nghệ thuật chèo vào MV xuất phát từ chính ký ức tuổi thơ của anh.

Cha của đạo diễn Hà Đỗ cũng tham gia MV trong vai người cha ở tuổi xế chiều. Ông từng là diễn viên chèo tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang, nổi tiếng với những vai hề duyên dáng.

Khôi Minh chính là bút danh của nhà báo Nguyễn Mạnh Hà - cây viết trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Anh từng đoạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học Tầm nhìn Thế kỷ (1999-2001) và ra mắt tập thơ Sự tích Chúa (NXB Thanh Niên, 2022). Anh từng phát hành album Bộ sưu tập 09, cùng ca khúc tự sáng tác như Mẹ Trái Đất, Mây bất tận...

Ảnh: SSL, video: HM