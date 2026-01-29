Khi việc nhập hàng không còn đơn thuần là “mua nguyên liệu”

Với nhiều đơn vị kinh doanh F&B, “đi chợ” từng là công việc quen thuộc, gần như một phản xạ nghề của đội vận hành như bộ phận thu mua, kho, đội bếp... Sáng kiểm hàng, trưa nhận nguyên liệu, chiều vào bếp, mọi thứ diễn ra theo một nhịp ổn định. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, không ít chủ quán thừa nhận họ ngày càng ngại khâu nhập hàng.

Sự “ngại” này không đến từ thiếu lựa chọn. Trái lại, thị trường đang có quá nhiều đầu mối: từ thương lái truyền thống, hợp tác xã, nhà phân phối, đến các nhóm bán hàng online. Vấn đề nằm ở chỗ, mỗi lần nhập nguyên liệu không chỉ là câu chuyện giá cả hay chất lượng, mà kéo theo hàng loạt việc nhỏ lẻ phía sau: kiểm soát đơn, đối soát giao nhận, lưu chứng từ, tổng hợp chi phí…

Với những quán quy mô nhỏ, chủ doanh nghiệp có thể tự xoay xở bằng kinh nghiệm. Nhưng khi số lượng đơn tăng lên, hoặc vận hành theo ca kíp, chuỗi chi nhánh, khâu nhập hàng bắt đầu bộc lộ nhiều bất cập. Mỗi nhà cung cấp một cách làm, một khung giờ giao, một kiểu ghi nhận giao dịch khác nhau. Việc theo dõi trở nên rời rạc, phụ thuộc nhiều vào trí nhớ và sự cẩn thận của con người.

Nhập hàng và chuẩn hóa chứng từ đang trở thành bài toán vận hành quan trọng của nhiều quán ăn, nhà hàng. Ảnh: Viettel

Thực tế cho thấy, không ít quán ăn vẫn duy trì được chất lượng món, lượng khách ổn định, nhưng lại gặp khó trong việc tổng hợp dữ liệu nhập hàng một cách liền mạch. Khi thiếu một điểm tập trung, những công việc tưởng nhỏ như tìm lại hóa đơn cũ, kiểm tra đơn đã giao đủ hay chưa… lại tiêu tốn khá nhiều thời gian mỗi ngày.

Khi tiêu chuẩn vận hành ngày càng rõ ràng, nhập hàng cần gọn ngay từ đầu

Cùng với sự phát triển của thị trường, các yêu cầu về quản lý giao dịch, hóa đơn, chứng từ trong lĩnh vực kinh doanh F&B cũng ngày càng được chuẩn hóa. Việc triển khai các quy định liên quan đến hóa đơn điện tử, trong đó có Nghị định 70/2025/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đang khiến nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chú trọng hơn đến cách ghi nhận và quản lý dữ liệu ngay từ khâu nhập hàng.

Ở góc độ doanh nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc mỗi giao dịch nhập nguyên liệu cần được ghi nhận rõ ràng ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc xử lý lại sau đó. Thay vì gom chứng từ thủ công hay đối chiếu rời rạc giữa nhiều nguồn, các doanh nghiệp F&B có xu hướng tìm kiếm những cách nhập hàng tập trung, nơi thông tin nhà cung cấp, đơn hàng và hóa đơn được quản lý đồng bộ.

Đây cũng là bối cảnh khiến các mô hình sàn thương mại điện tử chuyên biệt cho ngành F&B bắt đầu thu hút sự quan tâm. Thay vì chỉ đóng vai trò “nơi bán hàng”, các nền tảng này hướng đến việc chuẩn hóa trải nghiệm nhập nguyên liệu, từ khâu chọn nhà cung cấp đến theo dõi giao nhận và lưu trữ chứng từ.

Freso, sàn thương mại điện tử nông sản B2B do Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel phát triển, là một minh chứng cho xu hướng đó. Nền tảng này kết nối trực tiếp các nhà cung cấp địa phương đạt chuẩn với doanh nghiệp F&B, đồng thời tổ chức toàn bộ quá trình đặt hàng trên một luồng thống nhất. Thông tin kiểm định, giá niêm yết, hóa đơn VAT được thể hiện rõ ràng, giúp người mua giảm bớt các thao tác phát sinh ngoài khâu chuyên môn.

Freso giúp doanh nghiệp F&B đặt mua nông sản B2B tập trung, minh bạch giá và hóa đơn VAT trên một nền tảng. Ảnh: Viettel

Freso tập trung giải quyết những việc thường bị bỏ sót trong vận hành hằng ngày: từ việc lưu lại danh sách nguyên liệu thường mua, theo dõi tiến độ đơn hàng, đến quản lý nhập hàng cho nhiều chi nhánh trên cùng một hệ thống. Với những quán ăn, nhà hàng đang mở rộng quy mô, đây là yếu tố giúp bộ phận thu mua và kế toán phối hợp trơn tru hơn, thay vì xử lý thủ công từng phần rời rạc.

Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của các nền tảng như Freso phản ánh một thay đổi trong tư duy vận hành của ngành F&B. Khi các yêu cầu về minh bạch và quản trị ngày càng rõ ràng, việc nhập hàng không chỉ cần “đủ và đúng”, mà còn cần “gọn và dễ kiểm soát”. Điều này giúp chủ quán dành nhiều thời gian hơn cho những việc tạo ra giá trị cốt lõi: chất lượng món ăn, trải nghiệm khách hàng và định hướng phát triển dài hạn.

Cùng với việc ra mắt nền tảng, Freso đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp gồm: ưu đãi mua 4 tặng 1, đồng giá rau củ 26.000 đồng/kg với hơn 10.000 mặt hàng đạt tiêu chuẩn VSATTP, cùng chính sách miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội cho đơn hàng từ 300.000 đồng. Đại diện các nhà hàng, quán cà phê, bếp tập thể liên hệ Freso để được tư vấn cụ thể hơn qua email freso@viettel.com.vn hoặc Fanpage Facebook Freso.

Minh Hoà