Trong bối cảnh thúc đẩy chuyển đổi số, từ mở tài khoản, xuất hóa đơn điện tử, kê khai - nộp thuế đến quản lý bán hàng, hộ kinh doanh không chỉ bán được hàng mà còn phải vận hành đúng chuẩn từ dòng tiền đến thuế. Điều này khiến nhu cầu về một giải pháp đồng bộ, dễ triển khai trở nên cấp thiết.

Chuẩn hóa tài khoản, minh bạch dòng tiền

Từ ngày 1/3, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh phải đứng tên đúng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước - cho biết quy định này nhằm bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch trong giao dịch. Đồng thời, đây cũng là giải pháp góp phần ngăn ngừa tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trên thực tế, trước đây, việc sử dụng biệt danh cho tài khoản khá phổ biến, dễ gây nhầm lẫn và tiềm ẩn rủi ro trong đối soát.

Ở góc độ quản lý thuế, Cục Thuế cho biết theo Nghị định 68, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế tất cả tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh, gồm tài khoản nhận tiền hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử dùng cho kinh doanh.

Nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ này, hộ kinh doanh có thể gặp vướng mắc trong kê khai, quyết toán thuế theo cơ chế mới. Vì vậy, hộ kinh doanh cần chủ động nắm rõ quy định và chuẩn hóa lại toàn bộ hoạt động tài chính.

Không chỉ là tài khoản, mà là cả hệ sinh thái vận hành

Thực tế cho thấy nhu cầu của hộ kinh doanh không dừng ở việc mở một tài khoản thanh toán. Bên cạnh yếu tố nhanh và tiện, nhiều chủ hộ cần tách bạch dòng tiền, theo dõi doanh thu và có công cụ hỗ trợ bán hàng, xuất hóa đơn.

Xu hướng này đang khiến vai trò của ngân hàng thay đổi. Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ tài khoản, nhiều ngân hàng bắt đầu phát triển các giải pháp tích hợp, kết nối từ thanh toán đến quản lý kinh doanh và tuân thủ thuế.

Một số đơn vị cho phép mở tài khoản trực tuyến, rút ngắn quy trình định danh, đồng thời tích hợp thêm các tiện ích như quản lý giao dịch, thanh toán không tiền mặt, kết nối hóa đơn điện tử và hỗ trợ kê khai thuế.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết việc ngân hàng đồng hành với cơ quan thuế là yếu tố quan trọng để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai.

Theo ông, cần tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ số như phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số, kê khai và nộp thuế.

Việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt cũng góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh tế và giảm chi phí tuân thủ. Cơ quan thuế hiện cũng đang phối hợp với nhiều ngân hàng và nhà cung cấp giải pháp để mang đến các gói dịch vụ phù hợp. Tuy nhiên, sự lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về người kinh doanh, tùy theo quy mô và nhu cầu thực tế.

Giải pháp ‘tất cả trong một’ từ Techcombank

Trong xu hướng đó, Techcombank phát triển hệ sinh thái giải pháp số hóa toàn diện dành cho hộ kinh doanh, với mục tiêu kết nối các khâu từ mở tài khoản đến vận hành và tuân thủ.

Theo đại diện ngân hàng, khách hàng có thể mở tài khoản hộ kinh doanh hoàn toàn trực tuyến ngay trên Techcombank Mobile. Với căn cước công dân gắn chip, thời gian đăng ký chỉ khoảng 1 phút và tài khoản có thể sử dụng chỉ sau 2 giờ. Khách hàng không cần đến quầy giao dịch hay chuẩn bị hồ sơ giấy phức tạp.

Không chỉ vậy, ngân hàng còn cung cấp các tiện ích đi kèm như miễn phí chọn số tài khoản đẹp, tư vấn thuế 1-1 cùng chuyên gia nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình kê khai. Đáng chú ý, Techcombank phối hợp cùng One Mount Group và Tập đoàn FPT phát triển ứng dụng T-Shop - nền tảng giúp chủ hộ quản lý gần như toàn bộ hoạt động kinh doanh trên điện thoại.

Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể thiết lập danh mục sản phẩm, quản lý nhân viên, xử lý đơn hàng, thực hiện thanh toán, xuất hóa đơn điện tử và theo dõi doanh thu theo thời gian thực. Việc tích hợp nhiều chức năng trong một nền tảng giúp giảm phụ thuộc vào các công cụ rời rạc và hỗ trợ chủ shop kiểm soát hoạt động linh hoạt hơn.

Không chỉ dừng ở vận hành, T-Shop còn hỗ trợ mạnh về hóa đơn và thuế. Để đồng hành cùng hộ kinh doanh, Techcombank miễn phí 5 năm phần mềm quản lý bán hàng, tặng 5.000 hóa đơn điện tử, miễn phí 1 năm chữ ký số. Đồng thời, người dùng có thể kết nối với Etax Mobile để kê khai thuận tiện.

Bên cạnh đó là các gói tư vấn chuyên sâu miễn phí, hỗ trợ thủ tục thành lập và báo cáo thuế, giúp hộ kinh doanh giảm đáng kể chi phí và thời gian trong giai đoạn đầu chuyển đổi.

Trong bối cảnh chuẩn hóa ngày càng rõ ràng, những nền tảng như vậy có thể sẽ không còn là lựa chọn, mà sớm trở thành một điều kiện cần để hộ kinh doanh tồn tại và phát triển.