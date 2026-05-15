Tôi đang sử dụng một chiếc Mazda6 đời 2020. Dù chiếc xe 6 năm tuổi vận hành khá ổn định và mượt mà nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy xe đi rất ồn, nhất là khi đi đường cao tốc hoặc đường bê tông. Theo nhận định, tiếng ồn này chủ yếu đến từ gầm và hốc bánh xe.

Nói chuyện với một số người bạn có kinh nghiệm, họ khuyên nên mang xe đi phủ gầm bằng loại vật liệu chuyên dụng như cao su non hay nhựa đường. Lớp vật liệu này vừa có tác dụng chống ồn, vừa giúp hạn chế rỉ sét, bảo vệ gầm xe tốt hơn. Giá của dịch vụ này dao động từ 3-5 triệu đồng, lại được tặng kèm gói rửa xe và nội thất chuyên sâu.

Phủ gầm ô tô liệu có chống được ồn và giúp bảo vệ các chi tiết của ô tô?

Tuy nhiên, tôi vẫn đang phân vân, việc phủ vật liệu để chống ồn và bảo vệ gầm xe liệu có thật sự hiệu quả như quảng cáo, nhất là với xe đã sử dụng xe của tôi. Và sơn phủ như vậy về lâu dài có ảnh hưởng đến gầm xe, nhất là các vị trí ngóc ngách, dễ bị đọng nước?

Rất mong nhận được chia sẻ, tư vấn từ các chuyên gia hoặc anh chị đã trải nghiệm thực tế. Xin cảm ơn!

Độc giả Thành Phong (Thanh Trì, Hà Nội)

